Robert Edwards, laureatul Premiului Nobel pentru Medicină pe 2010

Cercetătorul britanic Robert Edwards a fost recompensat, ieri, cu Premiul Nobel pentru Medicină pe 2010, pentru descoperirile sale în domeniul fertilizării in vitro. În vârstă de 85 de ani, Robert Edwards, considerat părintele fertilizării in vitro, a fost recompensat pentru punerea la punct a acestei tehnici de inseminare artificială creată pentru a combate infertilitatea, a anunţat, la Stockholm, Comitetul Nobel. Robert Edwards este savantul care se află la originea naşterii ”primului bebeluş conceput în eprubetă”, Louise Joy Brown, născută în anul 1978. De atunci, aproape 4 milioane de persoane s-au născut pe plan mondial, graţie tehnicilor de fertilizare in vitro.

Robert G. Edwards s-a născut în 1925, în oraşul britanic Manchester. După ce şi-a efectuat stagiul militar luptând împotriva trupelor germane în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, el a studiat biologia la University of Wales din Bangor şi la Edinburgh University din Scoţia, unde a absolvit în anul 1955, cu o lucrare despre dezvoltarea embrionară la şoareci. În 1958 a devenit membru al National Institute for Medical Research din Londra, începându-şi imediat cercetările în domeniul fertilizării in vitro pe pacienţi umani. Din 1963, Robert Edwards a lucrat la Universitatea Cambridge, iar apoi la Bourn Hall Clinic, primul centru de fertilizare in vitro din lume, pe care l-a înfiinţat împreună cu Patrick Steptoe. Robert Edwards a condus timp de mulţi ani acest centru, în calitate de director al departamentului de cercetare şi a fost editorul mai multor reviste medicale specializate în domeniul tehnicilor de fertilizare. În prezent, Robert Edwards este profesor emerit al Universităţii Cambridge din Marea Britanie.

În 2009, Premiul Nobel pentru Medicină a fost atribuit cercetătorilor americani Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider şi Jack W. Szostak pentru descoperirile lor în domeniul cromozomilor.