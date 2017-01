Robert Pattinson a trecut prin... sfârşitul lumii

Actorul britanic Robert Pattinson spune că despărţirea de persoana iubită este ca ”sfârşitul lumii”, în condiţiile în care el a trăit-o recent, după infidelitatea partenerei sale, Kristen Stewart. Starul britanic a apărut pentru prima dată în public, după scandalul provocat de infidelitatea partenerei lui de viaţă, în emisiunea The Daily Show, luni, la New York. Jon Stewart, prezentatorul emisiunii, i-a oferit actorului o cutie cu îngheţată, pentru a-l înveseli puţin, glumind: ”Suntem ca două fete care vorbesc despre despărţire”. Deşi Robert Pattinson a refuzat orice discuţie despre problemele recente din viaţa lui personală, a spus totuşi că pentru tinerii care trec printr-o despărţire, aceasta este ”ca şi cum ar fi venit sfârşitul lumii”.

După acest interviu, Robert Pattinson a păşit pe covorul roşu desfăşurat la Museum of Modern Art din New York, unde a avut premiera celui mai recent film al său, ”Cosmopolis”. După despărţirea de Kristen Stewart, starul britanic în vârstă de 26 de ani a trăit retras, departe de luminile reflectoarelor, în vila pe care actriţa Reese Witherspoon, care i-a fost colegă de platou în ”Water for Elephants / Apă pentru elefanţi”, o deţine în Ojai, California.