Robert Pattinson are o nouă iubită

A fost înşelat, a suferit, iar acum pare să meargă mai departe, mai ales că Robert Pattinson este implicat într-un nou film. Se zvoneşte că are o relaţie foarte apropiată cu noua colegă de pe platourile de filmare la lungmetrajul „Maps To The Stars”, Sarah Gadon. Cei doi se cunosc încă din 2011, când au jucat împreună în „Cosmopolis”, dar atunci Robert Pattinson avea ochi numai pentru Kristen Stewart. Au rămas prieteni, iar reîntâlnirea lor pare să dea o şansă unei idile. „Există o adevărată scânteie între ei. Şi-au petrecut mult timp împreună, la sfârşitul zilei de filmare. Au devenit foarte apropiaţi. Când au o pauză, stau pe scaune şi vorbesc. Sarah se pricepe la artă şi literatură şi asta îi place lui Rob. Şi au vorbit chiar despre fotbalul englez, pentru că ea se uită la meciuri la TV. Au foarte multe în comun”, a declarat o sursă. La rândul său, Kristen Stewart pare să îşi vadă de viaţa ei, fiind tot mai legată de actorul Michael Pitt, pe care l-a cunoscut la Paris, în cadrul Săptămânei Modei.