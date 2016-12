Robert Pattinson, inspirat de Kellan Lutz

Actorul britanic Robert Pattinson, devenit celebru graţie rolului vampirului Edward Cullen din franciza ”Twilight / Amurg”, vrea să îşi lanseze o linie vestimentară, după modelul actorului Kellan Lutz, colegul său de distribuţie, a cărui linie vestimentară a fost lansată săptămâna trecută. ”Rob şi cu mine vorbeam despre crearea unei linii vestimentare comune. Rob nu ştia că eu lucram deja la colecţia mea. După ce i-am spus, mi-a mărturisit că vrea să îşi lanseze şi el una. Se va numi Rags by Rob”, a declarat Kellan Lutz, interpretul personajului Emmett Cullen din aceeaşi serie de succes. Kellan Lutz, care este, totodată, imaginea propriului său brand vestimentar, Abbot + Main, a spus că i-a plăcut foarte mult să lucreze la acea colecţie vestimentară, deoarece acest lucru i-a oferit ocazia de a-şi pune în practică creativitatea. ”Cât de cool este să ai propria linie vestimentară? Am crescut dorindu-mi să devin un inventator. Am mers la şcoala de inginerie chimică. Îmi place foarte mult să creez lucruri. Mereu mi-am dorit să lucrez în modă. Întotdeauna mi-a plăcut să desenez. Nu vreau să fac zgomot prea mare, ci doar să mă integrez şi să nu atrag atenţia asupra mea. Simplitatea este secretul”, a adăugat Kellan Lutz.