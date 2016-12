Robert Pattinson şi Kristen Stewart s-au mutat din nou împreună

Actorul britanic Robert Pattinson a iertat-o pe Kristen Stewart, care l-a înşelat cu regizorul Rupert Sanders, iar acum, starurile seriei ”Twilight / Amurg” s-au mutat din nou împreună. Totuşi, Robert Pattinson şi Kristen Stewart nu s-au putut întoarce exact la stadiul în care erau înainte de luna iulie, când actriţa şi-a cerut scuze public că a avut o aventură cu Rupert Sanders, regizorul cu care a colaborat la filmul ”Snow White and the Huntsman / Albă ca Zăpada şi Războinicul Vânător”, care este căsătorit şi are doi copii. Robert Pattinson este acum foarte sensibil şi nesigur.

Relaţia dintre Robert Pattinson şi Kristen Stewart a trecut prin momente dificile, atunci când tânăra actriţă de 22 de ani a admis că a avut o aventură cu Rupert Sanders. Robert Pattinson a fost devastat de declaraţia prin care Kristen a recunoscut că l-a înşelat. Atât actriţa, cât şi Rupert Sanders au dat publicităţii comunicate de presă în care şi-au prezentat scuze publice. Interpreţii personajelor Edward Cullen şi Bella Swan din seria de mare succes ”Twilight / Amurg”, care aveau o relaţie de lungă durată, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare, au decis să se mute oficial împreună, anul acesta. Însă, apariţia în presă a unor articole potrivit cărora Kristen Stewart a avut o legătură amoroasă cu regizorul Rupert Sanders le-a stricat planurile. Ulterior, Robert Pattinson a părăsit reşedinţa din Los Angeles în care locuia cu Kristen Stewart. Regizorul britanic Rupert Sanders este căsătorit cu modelul Liberty Ross, cu care are doi copii, Skyla şi Tennyson.