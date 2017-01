Robert Redford, într-o ipostază inedită pentru cinefili

Actorul american Robert Redford, o veritabilă legendă a Hollywoodului, își surprinde admiratorii într-o ipostază absolut nouă și... încântătoare. El va cânta pentru prima dată pentru cinefili, într-o producţie cinematografică în care joacă Demi Moore şi Alec Baldwin, intitulată ”Blind”, înregistrările pieselor fiind o premieră pentru Redford, care nu a mai cântat într-un film până în prezent. Robert Redford a colaborat cu cântăreţul şi compozitorul Phillip Phillips la înregistrarea celor două cântece ce vor figura pe coloana sonoară a filmului ”Blind”. Actorul nu face parte din distribuția filmului, deci fanii săi vor trebui să se mulțumească doar cu muzica sa. Phillip Phillips a instrumentat piesele, iar Redford şi cântăreaţa Sasha Lazard cântă împreună pe coloana sonoră a noului film. În pelicula ”Blind”, Alec Baldwin interpretează un scriitor orb care se îndrăgosteşte de soţia unui om de afaceri implicat în comiterea unor infracţiuni, rol interpretat de Demi Moore. Filmul este regizat de Michael Mailer şi va fi lansat anul acesta.

Robert Redford este unul dintre cei mai mari actori ai anilor '60 - '70, iar unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale este cel din ”Butch Cassidy şi Sundance Kid”, film în care a jucat alături de Paul Newman. Robert Redford a jucat în peste 30 de filme, printre care se numără clasicele ”Cacealmaua / The Sting” (1973), ”Marele Gatsby / The Great Gatsby” (1974), ”Three Days of the Condor / Cele trei zile ale condorului” (1975), ”All the President's Men / Toţi oamenii preşedintelui” (1976), ”Out of Africa / Departe de Africa” (1985). Începând cu anii 1980, Robert Redford a trecut de multe ori în spatele camerei de filmat, fiind în prezent un regizor foarte apreciat. În 1981, lungmetrajul ”Oameni obişnuiţi / Ordinary People” i-a adus două premii Oscar, inclusiv pentru regie. O bună parte din activitatea actorului-regizor este dedicată Institutului Sundance, înfiinţat în 1981, care are ca scop sprijinirea şi dezvoltarea scenariştilor şi regizorilor în afirmare. Acelaşi institut organizează anual un festival omonim dedicat cinematografiei independente, în statul american Utah.