Robert Redford, o copilărie de rebel

Actorul, regizorul şi producătorul american Robert Redford a dezvăluit în noua lui biografie că în copilărie obişnuia să fure din casele vecinilor şi din magazinele din oraşul natal, în perioada în care făcea parte dintr-o bandă de cartier. Robert Redford, în vârstă de 74 de ani, a declarat că jafurile şi violenţa i-au marcat copilăria. Actorul a mărturisit, totodată, că era adeseori bătut de ceilalţi membri ai bandei din care făcea parte. Vorbind despre anii copilăriei, Robert Redford spune că s-a aflat foarte aproape de a muri, la un moment dat, când a sărit de pe o clădire, pentru a le dovedi celorlalţi membri din bandă cât este de bărbat. În acea perioadă din copilăria sa, lipsea cu regularitate de la şcoală, vandaliza casele vecinilor şi fura bere din magazinele locale.

Cel mai grav incident s-a produs când Robert Redford avea 16 ani şi a fost oprit de un echipaj de poliţie, care a descoperit în portbagajul maşinii sale câteva bijuterii furate. Acuzaţiile pe numele lui au fost retrase ulterior, după ce tatăl lui, Charlie, a reuşit să-i convingă pe poliţişti că fiul său nu ştia ce se afla în portbagajul maşinii pe care o conducea. În volumul ”Robert Redford: The Biography”, scris de autorul irlandez Michael Feeney Callan, Robert Redford a dezvăluit, totodată, faptul că în copilărie a suferit de poliomielită. Boala s-a declanşat când Robert avea 10 ani şi s-a întors acasă extrem de obosit, după o zi petrecută pe hidrobicicletă, la Los Angeles. ”Abia am reuşit să ajung la ţărm. Am fost diagnosticat cu poliomielită. A fost ceva teribil, atât fizic, cât şi psihic. În fiecare zi, mama stătea lângă patul meu, cu comprese umede, tamponându-mi ochii, rugându-mă să-i deschid. M-a ajutat să merg mai departe şi să trec peste asta”, a declarat actorul.

Deşi noua biografie a actorului explorează diverse aspecte din viaţa starului, aceasta nu prezintă motivul despărţirii de soţia lui Lola, cu care a fost căsătorit timp de 27 de ani. Cei doi au avut patru copii împreună, însă primul lor fiu, Scott, a murit în 1959, din cauza sindromului morţii subite la sugari. Actorul este căsătorit în prezent cu artista germană Sibylle Szaggars.