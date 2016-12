Robert Redford, recompensat pentru întreaga carieră

Actorul american Robert Redford, în vârstă de 78 de ani, a fost recompensat cu Charlie Chaplin Award pentru întreaga carieră, un trofeu decernat de Film Society of Lincoln Center, în cadrul unei gale care a avut loc marţi seară, la New York. Acest trofeu, care omagiază cele mai notabile talente din industria filmului, îl recompensează pe starul american pentru o carieră care include roluri memorabile în ”Butch Cassidy şi Sundance Kid / Butch Cassidy and the Sundance Kid”, ”Toţi oamenii preşedintelui / All the President's Men”, ”Cacealmaua / The Sting”, ”Născut învingător / The Natural”, pentru o serie de filme pe care le-a regizat, ”Oameni obişnuiţi / Ordinary People”, ”Cândva, pe aici trecea un râu / A River Runs Through It”, ”Spune-mi cu cine te însoţeşti / The Company You Keep”, faima de pe Broadway, în spectacolul ”Desculţ în parc / Barefoot in the Park”, şi pentru sprijinul ferm acordat cinematografiei independente, ca fondator al Institutului Sundance şi al festivalului omonim.

Robert Redford, premiat în trecut cu Oscar, Globul de Aur şi BAFTA, a primit trofeul Charlie Chaplin din mâinile actriţelor Jane Fonda şi Barbra Streisand. Actorul american se alătură astfel unor mari vedete care au primit această distincţie, printre care Charlie Chaplin, Elizabeth Taylor, Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Catherine Deneuve şi Barbra Streisand. Anul trecut, Rob Reiner a primit acest premiu.