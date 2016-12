Robert Redford va renunța la actorie

Robert Redford se va retrage din activitatea care l-a făcut celebru după ce va încheia filmările la ultimele sale două producții, conform unui anunț făcut de actor într-un interviu postat joi pe internet, informează revista Variety.

În interviu, Redford vorbește despre importanța de a povesti, despre pictură și a dezvăluit că dorește să renunțe la actorie pentru a se concentra doar asupra regiei și artelor plastice.

"Am obosit să joc în filme. Sunt o persoană nerăbdătoare și în consecință îmi este greu să repet anumite scene. În acest moment al vieții mele, la vârsta de 80 de ani, sunt mulțumit că nu depind de nimeni", susținea el.

Robert Redford a precizat că va renunța la actorie după ce va încheia munca la ultimele sale două proiecte cinematografice - "Our Souls at Night", în care joacă alături de Jane Fonda și "Old Man With a Gun", în care mai apar Casey Affleck și Sissy Spacek.

"Odată ce vor fi terminate am să-mi iau la revedere de la actorie și am să mă ocup doar de regie", a spus el.

Deși este celebru pentru cariera sa de actor, Redford a câștigat un premiu Oscar în 1981 pentru regie cu filmul "Ordinary People". El a mai primit un Oscar onorific, pentru întreaga carieră, în 2002.