Robert Turcescu, fost locotenent-colonel sub acoperire

Blogul lui Robert Turcescu a devenit zidul plângerii online al jurnalistului, în care a mărturisit că a deținut, pe lângă funcția de om de presă, și gradul de locotenent-colonel sub acoperire. Cu toate că, în urmă cu doi ani, o televiziune din România a scos la lumină o listă cu nume sonore, din toate domeniile de activitate, avansate în grad de către fostul ministru al Apărării Naționale Gabriel Oprea, pe care figura și Robert Turcescu, jurnalistul a negat vehement faptul că ar fi avut vreo legătură cu Armata. Inexplicabil, el a apărut din senin cu un mesaj, pe blogul personal, pentru cititorii săi, prin care le cere scuze pentru faptul că a ocupat acest grad. „Da, am fost locotenent-colonel sub acoperire. Public mai jos câteva dintre statele de plată, cu sumele de bani pe care le-am primit. Am ales să nu-l trădez pe bunul Dumnezeu și să fac această mărturisire publică. Refuz să fiu Iuda în fața lui Christos, chiar dacă, astăzi, celor ce vor citi și vor vedea acest text poate că nu le va fi foarte clar ce se întâmplă. Rugați-vă pentru mine și cu mine să fim iertați și izbăviți. Sunt pregătit să îndur oprobriul public. Îl merit, dar sper să avem parte de legi și de judecători drepți. Cu Dumnezeu înainte și va fi bine! Vă cer iertare tuturor”, a scris Turcescu. No comment.