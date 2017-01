Roberto Benigni şi Jeanne Moreau, onoraţi la gala premiilor César

Actriţa favorită a lui Louis Malle, care a distribuit-o în “Amanţii”, Francois Truffaut care a ales-o pentru “Jules şi Jim” şi Luis Bunuel, care I-a oferit rolul principal din “Jurnalul unei cameriste”, care încă mai oferă prestaţii excelente pe marile ecran, aşa cum a făcut-o în 2005, în filmul lui Francois Ozon “Timpul rămas”, nimeni alta decît Jeanne Moreau va fi onorată cu ocazia împlinirii a 60 de ani de carieră. Şi actorul, producătorul, regizorul şi scenaristul italian Roberto Benigni de numele căruia se leagă filmele “Viaţa e frumoasă” sau “The Tiger in the Snow”, va primi premiul César pentru întreaga carieră.

Cea de-a 33-a ediţie a premiilor César va vea loc pe 22 februarie, la teatrul Chatelet din Paris, ceremonia putînd fi urmărită pe Canal Plus începînd cu ora locală 20.30. Drama “4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile” de Cristian Mungiu a fost nominalizată la categoria Cel mai bun film străin alături de “Auf der anderen seite” de Fatih Akin, “We Own The Night” de James Gray, “Eastern Promises”, de David Cronenberg şi “Viaţa altora” de Florian Henckel von Donnersmarck. Filmele “La vie en rose” de Olivier Dahan şi “Un secret” de Claude Miller, adaptare după romanul omonim al lui Philippe Grimbert, se anunţă a fi favoritele ediţiei, după ce fiecare a obţinut cîte 11 nominalizări. În topul celor mai multe nominalizări urmează lung-metrajul animat “Persépolis” de Vincent Paronnaud şi Marjane Satrapi, cu şase şanse, “La Graine et le mulet” de Abdellatif Kechiche, cu cinci şi “Le Scaphandre et le papillon” de Julian Schnabel cu şapte nominalizări.