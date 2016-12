Robin and the Backstabbers, azi, în Doors

Un concert interesant al acestei seri va avea loc de la ora 21.00, pe scena clubului Doors din oraș. Acolo vor cânta membrii trupei Robin and the Backstabbers, iar prețul unui bilet este de 25 de lei.

După cum chiar membrii trupei se descriu, Robin and the Backstabbers este o formație românească de... pop melodramatic din București, fondată în 2010. Componența actuală îi cuprinde pe Andrei Robin Proca, Florentin Vasile, Eugen Nuțescu, Vladimir Proca, Radu Moldovan și Andrei Fântână. Robin and the Backstabbers a lansat albumul de studio intitulat „Bacovia Overdrive vol. 1: Stalingrad”, care a fost bine primit de către critici, formația câștigând premiul la categoria „Cel mai bun rock alternativ” la On Air Music Awards în 2013, ocazie cu care a primit și premiul pentru artistul anului.