Cunoscuta trupă de pop melodramatic, Robin and The Backstabbers, își dezvăluie povestea la ASTA-I VIAŢA! la MARE. Începând cu ora 21.00, solistul Andrei Robin Proca și basistul Vlad Feneșan ne povestesc despre voce, chitară, poezie, bruiaj, balistica, taxidermie, seismologie, bas, pirogravura, entomologie şi spectrografie...Complicat? Deslușim împreună cu Elena Calcan şi doi dintre componenţii trupei Robin and The Backstabbers, în această seară, la Neptun TV.