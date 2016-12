Robin Thicke, inspirat de soţie când a scris hitul verii

“Blurred Lines”, piesa de mare succes a verii, îi aduce tot felul de neplăceri lui Robin Thicke, dat în judecată de moştenitorii lui Marvin Gaye, care susţin că piesa sa este o continuare ilegală a cântecului „Got to Give It Up”. Copiii lui Marvin Gaye susţin că au consultat mai mulţi fani, jurnalişti şi experţi muzicali care se jură că există similarităţi mari între piesa acestuia din 1977 cu hitul din 2013. De fapt, procesul se anunţă a fi destul de aprig pentru că implică un conflict de interese cu Sony-ATV, producător deţinut în proporţie de 50% de fondul care administrează averea lui Michael Jackson. Bineînţeles că Robin Thicke nu este singurul acuzat. Şi colegii săi, Pharrell Williams şi “T.I.”, alias Clifford Harris Jr., sunt învinuiţi, la rândul lor, că au plagiat cântecul lui Marvin Gaye, în timp ce producătorul Sony-ATV nu şi-a asumat responsabilitatea de a proteja drepturile de autor deţinute de moştenitorii cântăreţului. Problema datează din luna august, de când moştenitorii lui Marvin Gaye tot ameninţă cu procesul. Ca să se protejeze împotriva unui posibil proces, autorii piesei “Blurred Lines” au apelat şi ei la justiţie, cerând unui judecător federal să decidă dacă există similarităţi între acest cântec şi piesa „Got to Give It Up” a lui Marvin Gaye. Acest proces a stabilit că nu este vorba despre plagiat şi că nu există similarităţi între cele două cântece, ci doar elemente muzicale comune.

În procesul pe care l-a intentat, familia Gaye aduce un citat dintr-un interviu pe care Robin Thicke l-a acordat revistei “Billboard”, în luna iulie, în care acesta povesteşte cum a compus piesa alături de Pharrell Williams. „Eu şi Pharrell eram în studio, unde făceam înregistrări, şi într-o zi l-am rugat să facem ceva în stilul piesei “Got To Give It Up” a lui Marvin Gaye, pentru că este piesa mea favorită din toate timpurile”, ar fi afirmat Robin Thicke. Familia Gaye susţine chiar că Robin Thicke are o obsesie pentru muzica lui Marvin Gaye şi îl acuză că a plagiat şi piesa „After the Dance”, din 1976, în cântecul său „Love After War”, din 2011.

Piesa „Blurred Lines” a stat pe primul loc în topul pop Billboard timp de 16 săptămâni şi s-a vândut în peste şase milioane de copii. L-a făcut faimos pe Robin Thicke, dar i-a adus şi tot felul de probleme. Artistul a fost acuzat de misoginism, iar videoclipul a fost cenzurat până şi pe YouTube. Robin Thicke s-a apărat, spunând că a fost inspirat de soţia sa, actriţa Paula Patton, când a scris versurile piesei. Acesta a mărturisit că face sex cu soţia lui pe piesa cu pricina. „Da, ei îi place să o facă mai mult acum. Uneori, chiar o face pe admiratoarea înfocată”, a declarat starul, întrebat dacă mai există pasiune după mai bine de 20 de ani de când sunt împreună. Muzicianul de 36 de ani a mai recunoscut: „Picanteria nu este problema noastră. Suntem super-condimentaţi. Am putea chiar renunţa la câteva”. Cei doi s-au cunoscut pe când Robin avea 14 ani, iar Paula, 15. „Sunt aproape convins că ne-am iubit şi în altă viaţă”, a mai spus cântăreţul, care se declară norocos că şi-a întâlnit sufletul pereche atât de devreme.