Robin Williams a lăsat diferite mesaje prin casă înainte de a se sinucide

Regretatul actor american Robin Williams a lăsat mai multe mesaje prin casă înainte de a se sinucide în august 2014, la 63 de ani, scrie astăzi ziarul spaniol 'ABC', citând o știre apărută în publicația 'In Touch' pe baza declarațiilor făcute de o sursă apropiată familiei îndrăgitului artist. 'A scris pe bilețele de hârtie. A fost maniera lui de a spune adio, de a lăsa un mesaj legat de sinucidere. Spunea discret lumii că urma să-i reducă la tăcere, o dată pentru totdeauna, pe demonii ' care nu îi dădeau pace, a susținut sursa respectivă, referindu-se la bilețelele descoperite de cei trei copii ai lui Robin Williams — Zak, Zelda și Cody — în reședința californiană a acestuia din Tiburon. 'E vremea plecării' și 'M-am săturat de toate', mărturisea artistul. Se pare că unele dintre mesaje ar fi fost găsite într-o valiză în care el își păstra unele din jucăriile din copilărie, în care spunea, de exemplu, că 'Multe vor veni'. Zelda Rae Williams, actriță și ea, a refuzat multă vreme să discute motivele care l-au determinat să se sinucidă pe tatăl său, deținător a mai multe premii de prestigiu, printre care și un Oscar. 'Cred că nu are rost. Nu există motive pentru a întreba de ce, este un fapt împlinit', afirmat ea, într-un interviu pentru postul de televiziune NBC. Opinând că 'nu are sens să fie învinovățit cineva pentru cele întâmplate', Zelda Williams era de părere că singura soluție este 'să mergi înainte și să-și trăiești viața', deși este nevoie de efort pentru a continua după un asemenea eveniment tragic. Robin Williams a avut o carieră de peste trei decenii. A devenit cunoscut pe plan internațional mai ales pentru rolul sau din "Good Morning Vietnam" de Barry Levinson în 1987. A cucerit publicul din întreaga lume cu rolul sau de profesor strălucit din "Cercul poeților disparuți" și în comedii ca "Mrs Doubtfire". A primit în 1997 premiul Oscar pentru interpretarea din "Good Will Hunting".