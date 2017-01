Robin Williams suferea de maladia Parkinson

Robin Williams suferea de primele simptome ale maladiei Parkinson, precum anxietate şi depresie, în momentul în care a decis să se sinucidă, a declarat soţia actorului american într-un comunicat dat publicităţii ieri, informează Reuters. Actorul nu era pregătit să "facă publică" lupta sa contra maladiei Parkinson, a declarat Susan Schneider, văduva actorului Robin Williams. "Sperăm, după moartea tragică a lui Robin, că alţii vor găsi forţa de a căuta îngrijire medicală şi sprijinul de care au nevoie în luptele pe care trebuie să le poarte, să demonstreze mai puţină teamă", a mai scris aceasta în comunicat. Starul american a fost găsit decedat luni, la vârsta de 63 de ani, în reşedinţa sa din California. Autorităţile americane au anunţat marţi că actorul s-a sinucis, spânzurându-se cu o curea. Anchetatorii au găsit tăieturi pe încheietura mâinii stângi a actorului, iar un briceag era în apropierea cadavrului. Pe vârful briceagului erau urme care par a fi de sânge uscat, astfel că vor fi efectuate analize suplimentare pentru a se stabili compoziţia substanţei depistate. Actorul american nu a încercat niciodată să îşi ascundă problemele provocate de consumul de alcool şi de droguri, dar, după o perioadă de abstinenţă ce a durat 20 de ani, Robin Williams a recidivat în 2005, în timpul filmărilor pentru lungmetrajul "Marele alb". Williams s-a internat ulterior într-o clinică specializată. Robin Williams a devenit cunoscut datorită rolului din serialul de televiziune "Mork and Mindy" şi a câştigat un premiu Oscar pentru prestaţia din filmul "Good Will Hunting". Actorul a mai fost nominalizat de trei ori la premiile Academiei de film americane, pentru rolurile din "Bună dimineaţa, Vietnam", "Cercul poeţilor dispăruţi" şi "Regele pescar". Recent, Robin Williams a jucat în sitcomul "The Crazy Ones", de pe postul CBS, rolul lui Simon Roberts, excentricul director al unei agenţii de publicitate, dar serialul a fost anulat de producători după numai un sezon.

Maladia Parkinson constă în deteriorarea treptată a unei mici zone din creier şi afectează mai ales persoanele în vârstă. Boala degenerativă este progresivă, iar simptomele se acumulează treptat, Parkinson fiind o maladie invalidantă, dar cu o evoluţie lentă. Zona din creier distrusă joacă un rol important în controlul mișcărilor, pacienții prezintă gesturi rigide, sacadate și incontrolabile, tremor și instabilitate posturală. În majoritatea cazurilor, primul simptom constă în gesturile ritmice incontrolabile ale mâinilor, capului şi picioarelor, manifestate în special în repaus și în perioade de stres. Într-o etapă ulterioară a maladiei, poate apărea şi demenţa, care afectează circa 15% - 30% din bolnavi. De asemenea, printre simptomele bolii se numără modificări ale personalităţii. Cauzele apariţiei maladiei Parkinson sunt necunoscute, dar cercetătorii vorbesc despre o asociere dintre factorii de mediu și cei genetici. Deși nu există un tratament contra maladiei Parkinson, simptomele pot fi atenuate şi controlate cu ajutorul unor medicamente. Medicii spun că, în ciuda depresiei și a anxietății cauzate de boala Parkinson, se recomandă menținerea unui stil de viață activ. Funeraliile lui Robin Williams vor avea loc la San Francisco