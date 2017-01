Robin Williams va fi omagiat la gala premiilor Emmy 2014

Actorul american Robin Williams va fi omagiat prin intermediul unor secvenţe speciale care vor fi difuzate la cea de-a 66-a ediţie a premiilor Primetime Emmy 2014, ce va avea loc pe 25 august la Los Angeles, informează contactmusic.com. Organizatorii evenimentului vor să îi aducă un tribut special starului american, care s-a sinucis luni, la vârsta de 63 de ani. Don Mischer, producător executiv al galei de decernare a premiilor Emmy, a declarat pentru People.com: "Planurile pentru segmentul "In Memoriam" sunt discutate în aceste zile. Deşi încă nu ne-am revenit după veştile tragice din această săptămână, am început să lucrăm la un proiect pentru a-i oferi lui Robin Williams acel tip de aducere aminte adecvată şi plină de înţelesuri, pe care el o merită pe deplin".

Secţiunea "In Memoriam" din galele de premiere aduce de regulă un ultim omagiu starurilor de la Hollywood şi unor membri de seamă ai industriei filmului care au murit în precedentele 12 luni. Robin Williams va fi înmormântat în cadrul unei ceremonii funerare private, la care vor participa doar membrii familiei sale şi câţiva prieteni apropiaţi. Potrivit unei surse, familia actorului intenţionează să organizeze şi o ceremonie publică de comemorare a vieţii acestuia, la care vor putea să asiste şi fanii starului american.

Starul american a fost găsit decedat luni, la vârsta de 63 de ani, în reşedinţa sa din California. Autorităţile americane au anunţat ieri că actorul s-a sinucis, spânzurându-se cu o curea. Anchetatorii au găsit tăieturi pe încheietura mâinii stângi a actorului, iar un briceag era în apropierea cadavrului. Pe vârful briceagului erau urme care par a fi de sânge uscat, astfel că vor fi efectuate analize suplimentare pentru a se stabili compoziţia substanţei depistate. Actorul american nu a încercat niciodată să îşi ascundă problemele provocate de consumul de alcool şi de droguri, dar, după o perioadă de abstinenţă ce a durat 20 de ani, Robin Williams a recidivat în 2005, în timpul filmărilor pentru lungmetrajul "Marele alb". Williams s-a internat ulterior într-o clinică specializată. Robin Williams a devenit cunoscut datorită rolului din serialul de televiziune "Mork and Mindy" şi a câştigat un premiu Oscar pentru prestaţia din filmul "Good Will Hunting". Actorul a mai fost nominalizat de trei ori la premiile Academiei de film americane, pentru rolurile din "Bună dimineaţa, Vietnam", "Cercul poeţilor dispăruţi" şi "Regele pescar". Recent, Robin Williams a jucat în sitcomul "The Crazy Ones", de pe postul CBS, rolul lui Simon Roberts, excentricul director al unei agenţii de publicitate, dar serialul a fost anulat de producători după numai un sezon.