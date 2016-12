Robin & The Backstabbers, în Vama Veche

Una dintre cele mai apreciate trupe ale valului nou de rock din România este Robin & The Backstabbers. În acest weekend, formația revine pe litoral pentru a da tonul distracției în Vama Veche. Grupul va susține un concert live sâmbătă, de la ora 23.00, în localul Papa la Șoni. Recunoscută pentru piese precum „Vânătoare Regală”, „Iguana făcătoare de minuni” şi „Soare cu dinţi”, trupa Robin and the Backstabbers este o sursă instabilă, imprecisă şi imprevizibilă de... zgomot, ale cărei eficienţă şi randament variază în funcţie de factori necunoscuţi, ce pot sau nu să includă preţul corzilor de chitară, al beţelor de tobe şi cel al promisiunilor nerespectate, sau cel puțin așa se recomandă membrii trupei pe pagina lor de socializare.