Robot inspirat de păpuşile gonflabile

Cercetătorii Universităţii Showa din Japonia au creat un robot ce va putea fi folosit de studenţii de la Facultatea de Stomatologie. Showa Tanako 2 se aşază singur pe scaunul viitorilor dentişti, fără să-i fie frică să se lase pe mâna unor începători. Creat cu ajutorul companiei Orient Industry, un producător nipon de păpuşi gonflabile, Showa Tanako 2 are pielea, limba şi gura din silicon, pentru a crea o imagine cât mai realistă. În plus, robotul imită o serie de reacţii omeneşti, printre care tusea, salivarea, rotirea ochilor, închiderea şi deschiderea gurii, iar uneori are reflex faringian. Totodată, robotul este capabil să ia parte la conversaţii simple. Programat să stocheze şi să analizeze performanţele studenţilor, Showa Tanako 2 poate comunica impresii, pentru a-i ajuta pe viitorii dentişti să îşi îmbunătăţească abilităţile. Robotul va fi scos pe piaţă chiar anul acesta, dar specialiştii susţin că studenţii tot vor fi nevoiţi să facă practică şi pe subiecţi umani, pentru a învăţa să anestezieze.