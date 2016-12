Roboţi care controlează creierul

Săptămâna trecută, în cadrul conferinţei anuale a Asociaţiei americane pentru Progresul ştiinţei (American Association for the Advancement of Science), de la Washington, specialiştii în robotică au anunţat că lucrează la un proiect pentru a putea controla creierul uman, scopul fiind acela de a îmbunătăţii viaţa pacienţilor paralizaţi, potrivit agenţia de presă germană DPA. Astfel, bolnavii vor putea face diverse lucruri cu ajutorul robotului. Aşa-numitele interfeţe computerizate pentru creier permit deja acţionarea unui robot independent, doar cu forţa gândului. Un cercetător ce purta o cască cu electrozi a demonstrat că poate mişca de la distanţă un mic robot conectat la un computer mobil. “Acest robot este conceput pentru pacienţii imobilizaţi şi care ar dori să fie alături de familie, în casă, pentru a participa la viaţa socială împreună cu cei dragi”, a explicat Jose del Millan, cercetător la Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Elveţia.