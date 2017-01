„Robots in Disguise” va concerta în România

Cea de-a V-a ediţie a seriei de evenimente „UnderLondon” va avea loc, în acest an, în zilele de 13 şi 14 noiembrie, la Bucureşti şi Timişoara, primul nume confirmat pe afişul festivalului fiind trupa electro-pop-punk londoneză „Robots in Disguise”. Alcătuită din Sue Denim şi Dee Plume, două tinere energice şi pline de imaginaţie, trupa şi-a început activitatea în 2000, un an mai tîrziu urmînd debutul oficial pe piaţa muzicală, cu un album intitulat „Robots in Disguise”. Stilul nonconformist al fetelor a fost foarte bine primit încă de la început, atît de public, cît şi de presa de specialitate. La scurt timp după debut, „Robots in Disguise” a început o serie de concerte prin cluburile în vogă ale Londrei, urmate de turnee dincolo de graniţele Regatului Unit: Belgia, Danemarca, Italia, Germania, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria şi Polonia. În anul 2005, „Robots in Disguise” a lansat albumul „Get RID!”, iar anul acesta, trupa a revenit cu cel de-al treilea album de studio din carieră, „We\'re in The Music Biz”. Discul a fost inclus de revista „New Musical Express” în lista celor mai bune albume ale anului, „The Essential Albums of 2008”.

Invitate la festivaluri importante, precum „The Great Escape”, „T in the Park”, „Reading & Leeds”, „Bestival” din Marea Britanie, „SXSW” în Statele Unite sau „Airwaves” în Islanda, fetele de la „Robots in Disguise” vor fi, anul acesta, capul de afiş al UnderLondon Fest 2008. Biletele pentru „UnderLondon” vor fi puse în vînzare online, începînd de astăzi, pe site-ul www.myticket.ro, urmînd ca, de la începutul săptămînii viitoare, acestea să fie disponibile şi în reţeaua magazinelor Diverta. Biletele costă 20 de lei, iar în seara evenimentului, la intrare, acestea se vor putea achiziţiona la preţul de 25 de lei.