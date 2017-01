Robotul entertainer vine la Constanța!

Celebrul Titan the Robot, care a făcut furori în lumea întreagă după ce a urcat și a făcut show-uri live pe scenă alături de artiști internaționali precum Rihanna sau Will.i.am, ajunge, în această săptămână, și la Constanța. El va fi prezent în City Park Mall, de mâine și până sâmbătă, când va face demonstrații amuzante și show-uri.

Titan the Robot este un concept de divertisment unic în lume. Cu o înălţime de 2,2 metri şi o greutate de 47 de kilograme, Titan the Robot este un android controlat electronic, exact ca în filmul „Terminator“, doar că scopul său este să amuze oamenii, nu să-i vâneze. Acesta reprezintă un concept exclusivist de divertisment, folosit la diverse evenimente din întreaga lume, de la petreceri private până la festivaluri şi evenimente „corporate“ de amploare. Datorită mixului unic de comedie, teatru stradal şi muzică, robotul reuşeste să creeze show-uri de neegalat în lume, accesibile oricărui tip de public, indiferent de vârstă, etnie sau cultură. Până în prezent, Titan the Robot a călătorit în peste 25 de ţări, printre care Statele Unite, Australia, Qatar, Thailanda, China, Vietnam, Irlanda, Spania sau Franţa. Robotul a făcut deja show-uri în mall-uri din București și Brăila, iar după Constanța va mai trece și prin Ploiești, Târgu Jiu și Galați.