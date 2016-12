Rocadă la şefia Curţii de Apel Constanţa

De la începutul acestui an, Curtea de Apel Constanţa are o nouă conducere. Cei doi şefi, judecătorii Nicolae Stanciu şi Adriana Ispas, au făcut rocada funcţiilor pe care le ocupă de mai mulţi ani. În timp ce Adriana Ispas a devenit preşedintele instanţei superioare locale, după ce a luat cea mai mare notă la concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, Nicolae Stanciu a fost delegat în funcţia de vicepreşedinte al aceleiaşi instanţe pentru o perioadă de şase luni. Reamintim că Nicolae Stanciu nu a mai concurat pentru un nou mandat de preşedinte al Curţii de Apel Constanţa întrucât şi-a epuizat cele două mandate la care are dreptul legal, el ocupând funcţia timp de şase ani la rând.