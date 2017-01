Rochie purtată de Marilyn Monroe, la licitaţie

Rochia roz de satin purtată de Marilyn Monroe în celebra scenă “Diamond\'s are a Girl\'s Best Friend” din pelicula “Gentlemen Prefer Blondes / Domnii preferă blondele”, a fost vândută la licitaţie pentru 310.000 de dolari. Rochia a fost vândută în cadrul licitaţiei Casei Profiles in History, între 10 şi 12 iunie, care a cuprins peste 1.500 de obiecte de recuzită folosite în pelicule. Au mai fost vândute, printre altele, o jachetă purtată de Bela Lugosi, cu 100.000 de dolari, o ilustraţie în miniatură cu King Kong, pentru 190.000 de dolari şi pălăria vrăjitoarei din “The Wizard of Oz / Vrăjitorul din Oz”, cu 200.000 de dolari.