Rochiile purtate de Vivien Leigh vor fi recondiţionate

Un muzeu american doreşte să strângă 30.000 de dolari pentru a recondiţiona cinci dintre rochiile spectaculoase purtate de actriţa Vivien Leigh în filmul-clasic ”Gone With the Wind / Pe aripile vântului”, regizat de Victor Fleming, în 1939. The Harry Ransom Center de la University of Texas din oraşul american Austin, care achiziţionează şi conservă diverse obiecte de interes cultural, a lansat un apel public pentru a strânge suma de 30.000 de dolari necesară operaţiunilor de recondiţionare a cinci dintre rochiile spectaculoase purtate de personajul Scarlett O\'Hara, interpretat de actriţa Vivien Leigh. Rochiile fac parte din colecţia artistică a cineastului David O. Selznick, producătorul filmului şi al altor pelicule devenite clasice, precum ”A Star Is Born / S-a născut o stea”, ”Rebecca” şi ”Duel in the Sun / Duel sub Soare”.

Costumele se află într-o stare fragilă şi nu pot fi expuse în acest moment. The Ransom Center speră să prezinte cele cinci rochii în anul 2014, în cadrul unei expoziţii speciale care va marca 75 de ani de la lansarea filmului ”Gone With the Wind / Pe aripile vântului” şi să le împrumute şi altor muzee din lumea întreagă. Printre rochiile ce vor fi recondiţionate se află rochia roşie de bal purtată de Scarlett O\'Hara la petrecerea ocazionată de aniversarea lui Ashley Wilkes, rochia de mireasă pe care a purtat-o la ceremonia de căsătorie cu Charles Hamilton şi două rochii de casă, una din catifea albastră şi o alta din catifea verde. Din colecţie face parte şi celebra rochie din catifea verde pe care Scarlett O\'Hara a confecţionat-o din draperiile din casă, pentru întâlnirea cu Rhett Butler, de la care dorea să obţină un ajutor financiar. ”Gone With the Wind / Pe aripile vântului”, a câştigat opt premii Oscar în 1939, inclusiv pentru cel mai bun film şi cea mai bună actriţă în rol principal, pentru prestaţia lui Vivien Leigh.