Rock City Open Air devine… Bucharest Metal Meeting

Rock City Open Air, festivalul de rock şi metal care trebuia să aibă loc între 20 şi 23 august, în comuna Borcea, lîngă Feteşti, a fost amînat din cauza unei serii de probleme organizatorice. Veştile bune pentru rockerii români şi nu numai constau în faptul că se lucrează din greu la ediţia... reloaded a Rock City Open Air.

Unul dintre cele mai aşteptate festivaluri ale sezonului, Rock City Open Air, ar fi trebuit să fie cea mai mare manifestare de gen din ţară şi să stabilească, totodată, un record, datorită numărului mare de formaţii invitate. Line-up-ul conţinea peste 60 de trupe, dar şi concursuri, camping, piaţă de vînzare a trupelor participante şi multe altele.

Deşi punerea în vînzare a biletelor în întreaga Europă a stîrnit un val de interes neaşteptat, organizatorii evenimentului au refăcut o serie de calcule şi au ajuns la concluzia că pînă şi estimările cele mai pesimiste s-au dovedit a fi nerealiste, piaţa din România rămînînd în continuare atipică pentru un astfel de festival. Astfel, conform unui comunicat emis de trupa Agathodaimon, se anunţă că Rock City Open Air nu a fost anulat în totalitate, ci va avea loc sub o altă formă, în Bucureşti, sub numele Bucharest Metal Meeting, în data de 10 octombrie, iar evenimentul va reuni formaţii celebre, precum Lake of Tears, Mayhem sau Primordial. În aceste zile, se finalizează ultimele contracte cu trupele şi, în curînd, va fi anunţat programul final al festivalului.