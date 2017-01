Rock supărat şi aproape toată trupa Phoenix, în a doua zi de Stufstock

Ziua a doua a Stufstock-ului de anul acesta, care a prezentat doar trupe autohtone, a adus pe plaja din Vama Veche peste 4.000 de persoane, venite să îi vadă pe rockerii de la Trooper, Luna Amară şi Snails, dar şi pe membrii trupei Phoenix, împărţiţi, acum, în două show-uri diferite. Dacă festivalul a avut, în prima zi, între 1.000 şi 2.000 de spectatori, numărul acestora s-a dublat în a doua seară a evenimentului, plaja din faţa scenei mari a festivalului fiind plină de tineri, oameni veniţi cu familia la concert sau doar curioşi. De altfel, microbuzele şi autobuzele care veneau, la începerea seriei de concerte, din staţiunile din jur, erau pline-ochi.

Seara a fost deschisă de Ovidiu Lipan „Ţăndărică”, acesta prezentînd publicului proiectul de care este legat de mai mult timp, împreună cu Fanfara 10 Prăjini. Îmbrăcat complet în alb, celebrul baterist a fost ocupat, în majoritatea concertului, dirijînd taraful sau prezentînd intervenţiile prietenilor săi, toate acestea într-un stil a la Goran Bregovic.

Spre ora 22.00, veteranii au lăsat loc pentru rock-ul mai… supărat, pe scenă urcînd Rain District, Snails, Trooper, Celelalte cuvinte şi Luna Amară. Atracţia serii au fost, cu siguranţă, Baniciu & Kappl, cei doi membri Phoenix reuniţi după o bună perioadă de timp. Mircea Baniciu a remarcat, chiar la începutul intervenţiei sale, că în a doua seară Stufstock, pe scenă a fost toată trupa Phoenix, mai puţin o persoană. „Dar asta nu a fost din vina noastră\", s-a referit Baniciu la absenţa lui Nicu Covaci, fostul lider al legendarei formaţii, care nu s-a alăturat noului proiect „încă\". Mircea Baniciu şi Ioji Kappl şi-au început intervenţia, de altfel o selecţie „Best of\" a pieselor Phoenix/Pasărea Colibri, cu „Uciderea Balaurului\". Din repertoriu nu au lipsit, bineînţeles, „Andrii Popa\", „Un zvon\", „Vara la ţară\", dar şi \"Phoenix\".

Ultima seară de Stufstock: muzica a cîştigat bătălia cu ploaia şi fotbalul

Ultima seară a ediţiei de anul acesta a Stufstock (3-5 septembrie), cea mai intensă de altfel, care a adus trupe precum Urma, Timpuri Noi şi Z.O.B., a avut de înfruntat atît ploaia, care s-a oprit exact înaintea intervenţiei celor de la Zdob şi Zdub, dar şi „concurenţa\" meciului Franţa- România. Pe strada principală din Vama Veche, printre diferiţi artişti care sunau din boxele barurilor, tricouri cu trupe celebre, miros de mici, motociclete cu motoare turate şi brăţări expuse pentru vînzare, s-au auzit răcnete de fericire cînd echipa României a înscris un gol în poarta Franţei. Fotbalul s-a făcut simţit şi în timpul concertelor care s-au derulat de la 19.00 pînă spre ora 6.00 dimineaţa, pe scena mare a Stufstock şi au adunat peste 6.000 de spectatori. La un moment dat, vocalul trupei E.M.I.L., Sorin Bădulescu, a întrebat publicul care este scorul meciului Franţa-România. Trupa şi-a lansat, recent, cel mai nou album, „Ştiu, ţi se pare absurd\" chiar în Vama Veche. Aceştia au cîntat, unei plaje pline şi ameninţate de nori de furtună, cîntece noi precum „Barfly\", „Povestea mea\" şi „Rom, fum şi vanilie\", dar şi mai vechile şi mai cunoscutele „Da, vrei\" şi „Pisica\".

E.M.I.L. nu au fost singura trupa cu un album proaspăt apărut, care a performat în ultima seară Stufstock. Ei au fost precedaţi de Z.O.B., care au lansat, recent, „Zuluoscarbravo\". După intervenţia celor de la Timpuri Noi, cînd ritmurile s-au îmblînzit, cu Urma, ploaia a alungat cea mai mare parte a spectatorilor, în faţa scenei rămînînd doar cîteva sute de persoane, din cele cîteva mii de pînă atunci. Dar membrii trupei nu s-au lăsat impresionaţi de ploaie şi au cîntat cît au putut mai bine. Printre piesele acestora s-au numărat „A Place For Me\" dar şi „Buy Me With a Coffe\"- din ultima fiind interpretate cîteva acorduri, ca legătură între două melodii.

Dar atracţia serii au fost cei de la Zdob şi Zdub, care au avut un show de peste o oră, plin de energie. Aceştia au început în forţă, cu vocalul Roman Iagupov, care a spus balade pe acordurile melodiei „Kashmir\" de Led Zeppelin. Un ghem de energie, liderul trupei din Republica Moldova, care a fost pe aceeaşi scenă cu Red Hot Chili Peppers şi Rage Against the Machine, a alergat pe scenă, la bustul gol, cu o tobă de gît, a cîntat la baterie şi a antrenat publicul care, după ploaie, s-a adunat din nou pe plajă. Spectatorii au dansat, împreună cu Roman & co, pe ritmurile etno-rock, care au cuprins şi o parte dintre cei care serveau la barurile din spaţiul festivalului şi dansau pe mese. Şi publicul a dansat pe „Videli noch\", „Ţiganii şi extratereştrii\" şi „DJ Vasile\". Seara a fost încheiată de DJ Vasilică din Vama Veche. Spre ora 4.00, o mare parte a spectatorilor a migrat către celebrul bar „Stuf\", pentru a schimba, la răsărit, acordurile rock, pe „Bolero\"-ul lui Ravel.

Perceput ca o ediţie „de criză\", pentru că a inclus, anul acesta, doar trupe româneşti, Stufstock-ul a fost, potrivit organizatorilor, o experienţă bună, din care vor învăţa mai multe, pentru ediţia viitoare. Deşi conceput ca un festival ecologic, care să încurajeze publicul să păstreze Vama Veche curată, Stufstock s-a încheiat cu o mare de pet-uri, chiar dacă pe plajă erau amplasate coşuri de gunoi. Potrivit organizatorilor, duminică, voluntarii au curăţat spaţiul în care a avut loc evenimentul. Ediţia de anul acesta a Stufstock a adus artişti precum Mircea Baniciu şi Ioji Kappl, Mike Godoroja & The Blue Spirit, Trei Parale, Marius Mihalache, Ovidiu Lipan „Ţăndărică” şi Fanfara 10 Prăjini.

Primul festival Stufstock a strîns pe plaja din Vama Veche, în anul 2003, peste 15.000 de spectatori. Stufstock 2 a cîştigat amploare, la eveniment participînd 30 de artişti şi formaţii de muzică rock, 150 de muzicieni, la 100.000 de waţi de sunet şi lumină. În total, au fost 18 ore de transmisie live şi 20.000 de oameni prezenţi. Stufstock 3 a bătut, însă, recordul înscris cu un an înainte - trei zile de concert live, 41 de trupe participante, şapte trupe internaţionale şi 30.000 de oameni. La Stufstock 4 au fost amenajate trei scene, pe care au concertat peste 40 de trupe, atît din România, cît şi din ţările vecine, eveniment la care au participat peste 10.000 de oameni. Stufstock 5 Greenfest a adus în Vama Veche 50 de trupe, în patru zile de festival, la care au participat 20.000 de oameni şi 100 de voluntari. Anul trecut, la Stufstock 6 au cîntat 50 de trupe, pe două scene, în faţa a circa 8.000 de oameni. Printre trupele străine participante la ultimele trei ediţii se numără Cradle of Filth, Toy Dolls, The Dandy Warhols, Defunkt, Kultur Shock, Air Traffic, Farfarello, dEUS, Apocalyptica.