Rock the City, mai ieftin

Abonamentele din categoria Normal Circle pentru Festivalul Rock the City, care se va desfăşura la Romexpo Bucureşti, între 1 şi 3 iulie, vor avea un preţ foarte avantajos pentru publicul autohton, potrivit organizatorilor, D&D East Entertainment. Astfel, pentru cele trei zile de festival, abonamentele respective vor costa 169 lei, faţă de 230 lei. Preţul celorlalte bilete rămâne neschimbat, acestea putând fi achiziţionate din magazinele Vodafone, Domo, Germanos, Orange, librăriile Cărtureşti şi Humanitas, dar şi online, de pe eventim.ro.

Managerul general D&D East Entertainment, Denise Săndulescu, a anunţat, ieri, şi trupele româneşti care vor fi prezente la festival: Trooper, Monarchy, Metrock şi Voodoo.

Rock the City se va desfăşura în perioada 1 - 3 iulie, la Romexpo Bucureşti. Acest festival rock se suprapune cu un alt festival, la fel de mare, Bestfest Summer Camp. Headlinerii ediţiei din acest an festivalului sunt: Judas Priest, Whitesnake, Prodigy, Mike and The Mechanics, Papa Roach, Hatebreed şi Therapy?.