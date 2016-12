Rocker acuzat de moartea unui fan

Randy Blythe, liderul formaţiei rock Lamb of God, a fost pus sub acuzare, fiind învinuit de moartea unui fan, în timpul unui concert din 2010. Cântăreţul este acuzat că l-ar fi împins pe fan de pe scenă, în timpul concertului din Praga. Tânărul s-a lovit la cap şi a murit din cauza rănilor, 14 zile mai târziu. Randy Blythe a fost acuzat de agresiune fizică, din care a rezultat moartea unei persoane. Managarul trupei rock susţine că artistul se va apăra împotriva acestor acuzaţii. Cântăreţul în vârstă de 41 de ani riscă zece ani de închisoare, în cazul în care va fi condamnat. Randy Blythe a fost forţat să îşi amâne un concert la Praga şi să anuleze turneul trupei Lamb of God, după ce a fost arestat de autorităţile cehe, în luna iunie. A fost eliberat pe cauţiune, în luna august, după ce un judecător ceh a fixat o cauţiune de 200.000 de dolari, dar procuratura a contestat decizia, considerând suma prea mică, iar rockerul a mai rămas ceva vreme după gratii.