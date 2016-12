Rockerul Meat Loaf s-a prăbușit pe scenă, în timpul unui concert

Rockerul american Meat Loaf și-a pierdut cunoștința și s-a prăbușit pe scenă, în timpul unui concert susținut joi în orașul canadian Edmonton, informează vineri 20minutes.ch.

La orele 21.37, spectatorii prezenți în Northern Alberta Jubilee Auditorium au văzut îngrijorați cum Meat Loaf cade pe scenă, în timp ce cânta piesa cu care a câștigat un premiu Grammy, "I Wolud Do Anything For Love".

În videoclipurile filmate de fani se poate vedea artistul de 68 de ani căzând pe scenă, fiind imediat ajutat de oameni din echipa sa. De atunci nu a fost furnizată nicio veste despre starea de sănătate a rockerului. Poliția din Edmonton a confirmat pentru Société Radio-Canada doar că a fost solicitată pentru o urgență medicală la Jubilee Auditorium.