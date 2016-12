Rod Stewart uită uneori prenumele copiilor săi

Cântăreţul britanic Rod Stewart, în vârstă de 66 de ani, a declarat fără inhibiţii, într-un interviu recent, că i se întâmplă uneori să uite prenumele celor opt copii ai săi. Artistul britanic, care a devenit tată pentru a opta oară în luna februarie, după ce soţia sa, fotomodelul Penny Lancaster, l-a născut pe Aiden, al doilea fiu al cuplului, a recunoscut că nu-şi poate aminti întotdeauna prenumele copiilor săi. Stewart are doi copii cu actuala sa soţie, mezinul Aiden şi Alistair, de 5 ani. Totodată, cântăreţul a spus că Alistair are uneori probleme în a accepta faptul că tatăl lui este aceeaşi persoană pe care o vede cântând pe scenă. “Sunt foarte mândru de copiii mei. Este amuzant cu cel mic. Sunt atât de mulţi şi nu pot să-mi amintesc numele lor acum, da, Alistair. Când sunt cu el, Als îmi spune tată, dar când sunt plecat în turneu, dacă lipsesc vreo două nopţi de acasă, atunci îmi spune Rod Stewart”, a declarat artistul britanic. Cântăreţul a spus că adoră să aibă grijă de copiii săi, însă soţia lui se ocupă de alăptat şi schimbarea scutecelor pe timpul nopţii, deoarece el nu mai are energia necesară. “Atât timp cât asta se întâmplă în timpul zilei, e ok. Însă pe timpul nopţii nu mai pot face aceste lucruri”, a declarat cântăreţul.

Rockerul britanic a mai fost căsătorit de două ori în trecut, cu Alana Hamilton şi cu modelul Rachel Hunter şi a avut numeroase relaţii de lungă durată cu o serie de celebrităţi, precum modelul Kelly Emberg şi actriţa Britt Eckland. Rod Stewart recunoaşte doar cinci copii din relaţiile anterioare, pe Kimberly, de 30 de ani, Sean, de 29 de ani, născuţi de Alana Hamilton, Ruby, de 23 de ani, născută de Kelly Emberg, Renee, de 18 ani şi Liam, de 15 ani, născuţi de Rachel Hunter. Însă, Rod Stewart mai are o fiică, Sarah Thubron Streeter, a cărei mamă este Susannah Boffey. Sarah Streeter, în prezent în vârstă de 46 de ani, a fost dată spre adopţie. Rod Stewart şi Penny Lancaster, care va împlini 40 de ani în martie, s-au căsătorit în oraşul italian Portofino, în anul 2007.