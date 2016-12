Rod Stewart va concerta la Bucureşti

Rod Stewart anunţă pe site-ul său oficial că va concerta, pe 29 iunie, pe stadionul „!Iolanda Balaş-Soter\" din Bucureşti. Turneul lui Rod Stewart de anul acesta mai include spectacole în oraşe europene precum Stockholm şi Londra.

Pe numele său real Roderick David Stewart, cantautorul Rod Stewart a devenit celebru la sfârşitul anilor 1960, graţie colaborării sale cu trupele The Jeff Beck Group şi The Faces. Cu o carieră care se întinde de-a lungul a circa cinci decenii, Rod Stewart a avut numeroase piese de succes pe plan internaţional, El este unul dintre cei mai bine plătiţi artişti din lume. Turneul susţinut de veteranul muzicii britanice în 2007 l-a plasat pe acesta pe locul al şaptelea în topul celor mai profitabile serii de concerte ale anului respectiv, cu încasări de 49 de milioane de dolari. În plus, artistul a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic din partea reginei Marii Britanii.

Rod Stewart este căsătorit cu modelul Penny Lancaster, cu care are un copil în vârstă de cinci ani. El a mai fost căsătorit de două ori, cu modelul Alana Hamilton şi cu actriţa Rachel Hunter şi are în total… şapte copii. Cel mai nou album al lui Rod Stewart, intitulat „Soulbook\", lansat anul trecut, cuprinde melodii soul din anii \'60-\'70.