Roger Federer nu va mai juca niciun meci în acest an

Tenismenul elveţian Roger Federer (locul 3 în clasamentul ATP) a anunţat, marţi, prin intermediul unei reţele de socializare, că nu va mai juca niciun meci în acest an, întrucât vrea să se recupereze complet după operaţia la genunchi suferită la începutul anului.

Prin urmare, Federer (34 de ani) nu va reprezenta Elveţia la Jocurile Olimpice de la Rio din august şi va rata ultimul turneu de Mare Şlem al anului, US Open.

"Sunt extrem de dezamăgit să anunţ că nu voi putea să mai evoluez în acest sezon. Am analizat toate opţiunile, m-am consultat cu doctorii şi cu echipa şi am luat decizia dificilă de a încheia sezonul 2016. Am nevoie de mai mult timp de recuperare după operaţia la genunchi suferită la începutul anului. Doctorii m-au sfătuit că, dacă vreau sa mai joc în circuitul ATP în următorii ani, aşa cum intenţionez, trebuie să acord timpul potrivit de recuperare completă pentru genunchi şi corpul meu în ansamblu.

Este un moment dificil pentru mine, să ratez restul anului competiţional. Totuşi, aspectul pozitiv al situaţiei este faptul că am realizat cât de norocos am fost până acum în carieră, cu foarte puţine accidentări. Dragostea pentru tenis, pentru competiţie, turnee şi pentru voi, fanii, rămâne intactă. Sunt mai motivat ca niciodată şi plănuiesc să-mi concentreze toată energia pentru a revenit mai puternic, sănătos şi în formă pentru a etala un tenis ofensiv în 2017", a precizat Federer pe contul personal de Facebook.

Roger Federer a câştigat de-a lungul carierei 17 titluri de Mare Şlem şi a fost medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, în proba de dublu. De şapte ori câştigător al turneului de la Wimbledon, elveţianul a avut o serie de 65 de prezenţe consecutive la turnee de Mare Şlem.