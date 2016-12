Roger Moore, agresat de fostele soţii

Actorul britanic Sir Roger Moore susţine că a fost agresat fizic de două dintre fostele soţii ale sale, Doorn van Steyn şi Dorothy Squires, pe vremea în care a fost căsătorit cu ele. Fostul interpret al personajului James Bond se află în prezent la cea de-a patra căsnicie.

Starul britanic spune că prima soţie, patinatoarea Doorn van Steyn, cu care a fost căsătorit în perioada 1946-1953, l-a lovit cu un ceainic, iar cea de-a doua soţie, cântăreaţa Dorothy Squires, cu care a fost căsătorit în perioada 1953-1968, l-a lovit în cap cu o chitară. ”Doorn m-ar fi jupuit de viu. A aruncat un ceainic spre mine. Într-o zi mă bronzam în grădină, mi-am dat jos pantalonii şi i-am răspuns cam obraznic. M-a lovit imediat cu un ceainic. I-am spus: ”Ok, ajunge. Plec de aici”. A plecat imediat şi am auzit apa curgând în sala de baie. Mi-am spus: ”Ce vacă! Eu o părăsesc, iar ea face baie!” Am spart uşa de la baie şi am văzut că îmi băgase toate hainele în cadă. ”Încearcă să mă părăseşti acum”, mi-a răspuns ea. Am aşteptat ca hainele să se usuce. Căsnicia noastră era terminată”, a relatat actorul britanic în emisiunea Life Stories, prezentată de Piers Morgan pe postul de televiziune ITV. Vorbind despre a doua soţie, Dorothy Squires, Roger Moore a spus: ”A existat o confruntare. Îmi amintesc că pentru a evita confruntările obişnuiam să cânt la chitară. Într-o zi, stăteam pe marginea mesei şi cântam la chitară, iar ea mă certa zgomotos în legătură cu un fapt pe care eu îl ignoram total. În următoarele secunde, lucrurile s-au derulat ca în slow motion, am simţit cum chitara îmi este smulsă din mâini, am văzut-o ridicată deasupra capului meu, iar apoi a coborât. Mi-a distrus chitara. Era foarte temperamentală”, a povestit actorul.

Roger Moore a fost căsătorit apoi cu actriţa italiană Luisa Mattioli, în perioada 1969-1996. În prezent, starul britanic, în vârstă de 84 de ani, are o căsnicie fericită cu Kristina Tholstrup, în vârstă de 71 de ani, cu care s-a căsătorit în 2002. ”Avem o relaţie liniştită, nu există certuri în căsnicia noastră”, a dezvăluit Roger Moore. Actorul britanic are trei copii, o fiică şi doi fii, cu cea de-a treia soţie, Luisa Mattioli.