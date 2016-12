Roger Moore, nevoit să renunţe la martini

Actorul britanic Roger Moore, fostul star al filmelor din seria ”Bond”, a fost nevoit să renunţe la martini, băutura preferată a agentului 007, din cauza faptului că suferă de diabet. Actorul britanic, în vârstă de 86 de ani, a fost diagnosticat cu diabet în anul 2013. El recunoaşte că, deşi nu a comandat niciodată această băutură folosind celebra frază ”shaken, not stirred”, în traducere „agitat, nu amestecat“, din filmele ”James Bond”, martini era băutura sa preferată. ”Ştiu să prepar un martini dry foarte bun, dar nu mai am voie să îl beau. Nu mai am voie să consum nici zahăr, nici alcool. Abia apuc să gust puţin vin. Uneori, reuşesc să fac astfel încât o mică înghiţitură să dureze o oră. Îmi place mai mult aşa”, a dezvăluit actorul într-un interviu.

Starul britanic mai spune că, dacă ar şti că ar mai avea o singură zi de trăit, atunci ar reintroduce băutura martini în viaţa sa: ”Aş bea câteva martini dry cu gin Tanqueray - fără votcă - şi câteva choc ices (ciocolată acoperită cu îngheţată). Şi, desigur, alune prăjite”. Roger Moore a jucat rolul agentului 007 în şapte filme din seria ”Bond”, între anii 1973 şi 1985.