Roger Waters a dărâmat „Zidul“ în Bucureşti

Muzicianul britanic Roger Waters a „spus” o poveste despre totalitarism şi libertate, miercuri seară, într-un show care a durat două ore şi jumătate, în faţa Palatului Parlamentului din Capitală, la eveniment fiind prezenţi peste 50.000 de spectatori. Artistul în vârstă de 69 de ani, membru fondator al trupei Pink Floyd, a adus în premieră în România celebrul „The Wall”, unul dintre cele mai spectaculoase show-uri muzicale din istorie, bazat pe interpretarea integrală a pieselor incluse în albumul omonim, un adevărat simbol al libertăţii pentru generaţii întregi de fani din întreaga lume.

Waters a ajuns în România cu un avion privat care a aterizat pe Aeroportul Băneasa miercuri, în jurul orei 15.00, cu câteva ore înaintea show-ului. După sosirea în Bucureşti, acesta s-a întâlnit cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea. Muzicianul şi politicianul au lovit, într-un gest simbolic, cu un ciocan zidul ce împrejmuieşte clădirea Palatului Parlamentului, Zgonea spunând totodată că Waters, care este născut în aceeaşi zodie cu el, „va face un spectacol pe cinste” la Bucureşti.

Show-ul veteranului rocker Roger Waters a început spectaculos, cu perdele de artificii şi un avion care s-a „prăbuşit” pe scenă. De altfel, la începutul show-ului, scena era descoperită parţial, putând fi văzută printr-un zid enorm, construit special pentru acest show. Spectacolul a fost împărţit în două. În prima parte, în timpul pieselor a fost completat zidul uriaş, pe care erau proiectate imagini alb-negru şi 3D, pentru ca, în a doua parte, acest zid să fie distrus. Publicul de la Bucureşti a făcut cunoştinţă cu personaje uriaşe, gonflabile, precum „profesorul terorist”, care apare în piesa „Another Brick in the Wall”, sau, spre final, un porc mistreţ uriaş, care avea tatuate pe el simboluri precum secera şi ciocanul, zvastica, dar şi logouri ale unor mari corporaţii. Pe scenă a urcat şi un cor de copii români, selectaţi special de echipa lui Roger Waters, pentru a-l acompania la piesa „Another Brick in the Wall”, iar în pauza dintre cele două părţi ale spectacolului, Waters s-a întâlnit în culise cu câţiva militari români rămaşi invalizi în urma participării lor la misiuni în Irak şi Afganistan.