Roger Waters se va căsători a patra oară

Muzicianul Roger Waters, fostul basist şi co-vocalist al trupei Pink Floyd, se va căsători pentru a patra oară, la începutul anului 2012, înainte de a porni într-un nou turneu mondial. Informaţia a fost confirmată de iubita muzicianului, Laurie Durning. Roger Waters a mai fost căsătorit cu Judy Trim, în perioada 1969-1975, cu Carolyne Christie, între 1976-1992 şi cu Priscilla Phillips, între 1993-2001.

Roger Waters, care va porni din nou în turneu în anul 2012, cu un show în care va cânta integral albumul conceptual ”The Wall”, lansat de Pink Floyd în 1979, are o relaţie cu Laurie Durning de peste şapte ani. Roger Waters, în vârstă de 68 de ani, a confirmat la începutul acestui an că, deşi interpretează în acest turneu piese ale trupei Pink Floyd, nu intenţionează să mai colaboreze cu foştii lui colegi: ”Sunt cu adevărat bucuros pentru faptul că am fost în această trupă, timp de 20 de ani. Am făcut parte din ea şi mi-a plăcut. Cred că am făcut împreună câteva cântece minunate, dar nu doresc să mai fac acest lucru vreodată”. Roger Waters a cântat pe aceeaşi scenă cu foştii lui colegi Dave Gilmour şi Nick Mason, la începutul acestui an, cu ocazia unui concert din turneul lui solo, pe care l-a susţinut la sala O2 din Londra, însă de atunci, cei trei muzicieni nu au mai apărut niciodată împreună.

Înfiinţat în 1965, grupul Pink Floyd s-a destrămat în 1996. Trupa Pink Floyd a devenit celebră graţie unui rock progresiv şi psihedelic, în anii ’60 şi ’70 şi a lansat o serie de albume intrate în legendă, precum ”Dark Side of The Moon” în 1973, ”Wish You Were Here” în 1975, ”Animals” în 1977 şi ”The Wall” din 1979.