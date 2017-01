RoIAS 2006 a adunat peste 20.000 de oameni

Timp de două zile, împătimiţii motoarelor de avion turate la maximum, turişti de pretutindeni, constănţeni şi, nu în ultimul rînd, foşti piloţi, între care primele femei pilot din istoria aviaţiei româneşti, dar şi singurul român care a ajuns vreodată în spaţiu, au fost spectatorii unui show aviatic de neuitat, organizat pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu. Oamenii au avut de înfruntat atît temperaturile ridicate de pe pistă, cît şi traficul infernal pînă la poarta aeroportului. Niciunul însă nu a regretat. Cascadoriile aeriene au fost atracţia miilor de vizitatori, dar nici expoziţiile aparatelor de zbor nu au fost mai prejos. Printre cele mai aşteptate şi admirate formaţii s-au numărat avionul Gripen, aparţinînd Forţelor Aeriene ale Suediei, echipele de acrobaţii ale Elveţiei, Olandei, Turciei şi faimoşii Frecce Tricolori, din Italia. Pe pista de la Kogălniceanu a fost prezent şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, care s-a arătat încîntat de aeronavele de producţie românească, dar nemulţumit de faptul că Guvernul României şi Ministerul Apărării Naţionale nu alocă destule fonduri fabricării de avioane autohtone. Aflat şi el la RoIAS, preşedintele Traian Băsescu nu a ratat ocazia de a se da în spectacol, împărţind în stînga şi-n dreapta autografe. În timpul deplasării printre cei prezenţi, Băsescu a declarat teatral că nu face parte din spectacolul aviatic şi nu ştie de ce se ţine lumea după el. Vizita lui Băsescu nu a fost lipsită de evenimente, ofiţerii SPP fiind nevoiţi să înlăture din preajma preşedintelui un turist insistent, care avea o sîrmă în mînă şi încerca să se apropie prea mult de familia prezidenţială.

Acest week-end a fost unul ieşit din tipar atît pentru constănţeni cît şi pentru turiştii pe litoral, nu din punctul de vedere al temperaturilor ridicate înregistrate în termometre, ci pentru că la Aeroportul Mihail Kogălniceanu a avut loc cel mai mare spectacol aerian internaţional.Sîmbătă dimineaţă pista aeroportului a fost luată cu asalt de cei care îndrăgesc motoarele turate la maximum ale avioanelor şi cascadoriile aeriene. Peste 20.000 de persoane au vizitat avioanele expuse în incinta aeroportului, şi au putut urmări, timp de opt ore demonstraţii ale Forţelor Aeriene ale Elveţiei, Italiei, Olandei, Cehiei, Suediei etc. Spectacolul a fost deschis de piloţii Forţelor Aeriene Române, care au executat o serie de acrobaţii la bordul bătrînelor “MiG 21 LanceR”, efortul lor fiind răsplătit de aplauzele publicului. Piloţii care au evoluat la bordul acestui tip de aparat, ar putea să o fi făcut pentru ultima dată pentru că este posibil ca, în cîţiva ani, să fie văzut doar în muzee. După evoluţia exemplară a MiG-ului românesc, pista a fost străbătută de o copie a avionului pe care l-a pilotat, în urmă cu 100 de ani, Traian Vuia, cel care poate fi considerat un pionier al aviaţiei noastre. Acesta era tractat de o maşină de epocă, tocmai pentru că organizatorii au vrut să îi ajute pe spectatori să se transpună în acea perioadă “Este ceva ieşit din comun. Am văzut doar în manualele de istorie şi în poze cum arăta avionul pe care a zburat Traian Vuia, iar acum am ocazia să îl văd rulînd pe pistă. Ar fi fost frumos să şi zboare”, a spus Mircea Tudor, unul dintre cei 20.000 de împătimiţi ai zborului care au fost prezenţi la mitingul aviatic. Pe programul pe care toţi perticianţii la spectacolul aerian l-au primit la intrare erau specificate toate formaţiile care participau la demonstraţii, dar printre cele mai aşteptate şi admirate s-au numărat avionul Gripen, aparţinînd Forţelor Aeriene ale Suediei, echipa de acrobaţii a Elveţiei, Olandei, Turciei şi faimoşii Frecce Tricolori, din Italia. Aceştia au executat pentru prima dată în afara graniţelor, noua lor cascadorie: cele 10 avioane au desenat pe cer o inimă străpunsă de steagul Italiei. Cascadoria a fost dedicată fotbaliştilor italieni care au devenit campioni mondiali. Dar nu numai piblicul a fost încîntat de Frecce Tricolori, ci şi piloţii altor forţe aeriene, care au declarat la unison că de la italieni au ce învăţa. Evoluţia lor a fost primită cu aplauze de public ca de altfel şi cea a avionului F-16 aparţinînd Olandei. Pilotul s-a învîrtit în aer şi a surprins audienţa cu uşurinţa cu care a manevrat un avion care are mii de cai putere.

Expoziţie de avioane de luptă la RoIAS 2006

Cei prezenţi la spectacolul aviaticnu au fost încîntaţi doar de ceea ce a văzut pe cer, ci şi de avioanele expuse pe pistă, oricare dintre ele putînd fi fotografiat sau filmat. De asemenea, piloţii au oferit autografe şi informaţii despre avionele pe care le stăpînesc. Printre cele care au atras atenţia vizitatorilor s-au numărat avioanele A-10 aparţinînd Forţelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, Breguet 1150 şi F4 Phantom ale Germaniei, Mirage 2000 al Franţei şi Gripen al Suediei. De la fiecare stat participant, cei care au dorit au putut pleca cu o amintire, dar cel mai bine organizat stand a fost cel al Suediei. Acest lucru nu este deloc întîmplător, deoarece este posibil ca şi România să achiziţioneze astfel de aeronave. “Sîntem interesaţi să vindem şi Forţelor Aeriene ale României avioanele noastre. Ultimul contract pe care l-am încheiat a fost cu Republica Cehă. Ei au achiziţionat 40 de aparate de zbor contra sumei de 600 de milioane, pe care o vor plăti în 10 ani. Cred că Gripen poate inlocui cu succes MiG-urile 21 ”, a declarat directorul de vînzări, Mike Wantes. Tocmai pentru a demonstra care sînt calităţile Gripen-ului, doi piloţi români au avut ocazia să zboare cu acest avion. “Este foarte uşor de pilotat în comparaţie cu avioanele noastre. Ei dispun de computere de bord şi de un sistem de control asistat, care îi ajută să fie atenţi doar la misiune şi nu la diferite probleme tehnice”, a declarat lt.cmdr. Ionuţ Arghiropol pilot de încercare la Centrul de Încercare de la Craiova. Spectatorii s-au fotografiat lîngă avioanele expuse pe pistă, cele mai solicitate fiind avioanele americane şi suedeze, unde se formaseră cozi pentru a urca în carlingă. “Am decis să venim la acest spectacol cu A-10, care este un avion de luptă specializat în misiuni de susţinere a acţiunilor de la sol. Nu zburăm, ci doar prezentăm o parte din dotarea Forţelor Aeriene ale SUA”, a declarat cpt. David Marshal. De asemenea, oamenii s-au arătat încîntaţi de evoluţia avionului F16 al Olandei, dar pe care l-au putut admira şi în cadrul expoziţiei, dar de data aceasta aparţinînd Belgiei. “Atît noi cît şi Olanda am achiziţionat avioane de acest tip. Sînt foarte bune, sînt aparate de zbor multirol şi fac faţă numeroaselor misiuni. Faptul că mai multe state au cumpărat avioane de acest tip înseamnă foarte mult, deorece în momentul în care există ptobleme, poţi avea ajutorul statelor vecine”, a declarat maiorul Frank Heeckhant, din cadrul Forţelor Aeriene ale Belgiei. Cei mai încîntaţi de evoluţia avioanelor pe cerul de deasupra aeroportului Kogălniceanu au fost copiii, care au înfruntat soarele şi căldura uimiţi de talentul piloţilor ca au manevrat cu măiestrie aeronavele de război.