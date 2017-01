RoIAS 2006 promite să fie un show de excepţie

Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu va găzdui în perioada 29 - 30 iulie Spectacolul Aerian Internaţional „RoIAS 2006", aflat în acest an la a doua ediţie. În cadrul manifestării vor fi prezentate în zbor şi la sol peste 100 de aeronave civile şi militare atît din ţară, precum şi din străinătate. La eveniment şi-au anunţat prezenţa reprezentanţi din 18 ţări, între care şi patru formaţii de acrobaţie aeriană de renume internaţional: Wings of Storm, Croaţia, PC-7,Elveţia, Frecce Tricolori,Italia, şi Turkish Stars,Turcia. În zilele premergătoare spectacolului, se vor efectua zboruri de antrenament şi evoluţii aeriene deasupra zonei Mihail Kogălniceanu, existînd posibilitatea ca zgomotul produs de aeronave să polueze fonic aria destinată survolului. În acest sens organizatorii fac apel la toţi locuitorii din zonă să fie înţelegători şi să susţină acest proiect, promiţînd că vor avea parte de un spectacol de excepţie, la care intrarea va fi liberă. Atît la Mihail kogălniceanu, cît şi în împrejurimi vor fi amplasate puncte de informare , unde orice întrebare legată de miting îşi va primi răspunsul, vor exista zone amenajate pentru copii, standuri comerciale, puncte de prim ajutor, precum şi harta aeroportului cu dispunerea principalelor puncte de interes. În afara spectacolului susţinut de profesioniştii manşei, la RoIAS 2006 vizitatorii vor putea admira o impresionantă expoziţie statică cu aeronave de ultimă generaţie, dar şi aeronave aparţinând Muzeului Aviaţiei, prezentări şi colecţii diverse şi nu în ultimul rând, numeroşi expozanţi în domeniul industriei aeronautice. Showl aerian din acest an oferă prilejul cunoaşterii marilor maeştri ai zborului, cît şi mai multe lucruri interesante despre ei şi profesia de aviator. Evenimentul este organizat în cinstea „Centenarului Traian Vuia", de către Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major al Forţelor Aeriene, în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.