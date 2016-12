Ro-IFF, la o nouă ediţie

Ro-IFF, singurul festival care promovează cineaşti est-europeni din zona Mării Negre, dar mai ales singurul care include o secţiune competitivă adresată exclusiv femeilor-regizor, îşi deschide porţile pentru a şaptea oară. Romania International Film Festival (Ro-IFF) se va desfăşura între 1 şi 9 octombrie, la Bucureşti, fiind organizat de Fundaţia Artis. Biletele de intrare la eveniment costă 1 leu şi se găsesc la casele sălilor de cinema Corso şi Eforie.

În cadrul Ro-IFF vor avea loc peste 40 de proiecţii de filme şi evenimente, premiere absolute în România ale unor pelicule recompensate cu premiul Oscar, precum „In a Better World\" sau ale unor producţii româneşti mult-aşteptate de public, cum este continuarea celebrei serii „Liceenii\".

Şi în acest an, se pune accent pe cinematografia europeană, pe producţiile din regiune şi de asemenea, se încurajează reluarea unui dialog constructiv între profesioniştii din domeniu, sub semnul multiculturalităţii şi creativităţii.

Romania International Film Festival este împărţit în şase secţiuni: două în competiţie - CineBlackSea şi Woman in Cinema, cu filme, scurtmetraje şi documentare - şi alte patru ce prezintă filme care nu intră în concurs: Underground, Focus: Brasil, Panorama şi 2x3 - secţiunea în care organizatorii propun o întâlnire cinematografică între un regizor şi o regizoare, fiecare cu câte trei pelicule prezentate în festival. În acest an, faţă în faţă vor fi Julie Taymour, cu „Frida\", „Across the Universe\", „The Tempest\" şi Nae Caranfil, cu „Dolce far niente\" (o premieră în sălile de cinema din România), „Filantropica\" şi „Restul e tăcere\".

Cele patru premii care vor fi oferite în cadrul Ro-IFF au o valoare totală de 4.000 de dolari şi vor fi oferite pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor din regiunea Mării Negre, cea mai bună regizoare şi cel mai bun actor sau cea mai bună actriţă.