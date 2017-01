Rolex Crown, Yin-Yang şi Smiley, logo-uri de pe drogurile unui traficant din Bucureşti

Rolex Crown, Yin-Yang şi Smiley sunt logo-urile aflate pe drogurile pe care le vindea un traficant din Bucureşti reţinut vineri de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), acesta comercializând, printre altele, amfetamină şi ecstasy. Bucureşteanul, în vârstă de 35 de ani, este supectat că, în perioada octombrie 2013 - aprilie 2014, a deţinut şi vândut, în mod repetat, droguri de mare risc în Capitală, susţine DIICOT. "La 30 decembrie 2013, inculpatul a deţinut şi vândut, tot în raza municipiului Bucureşti, trei comprimate despre care a spus că sunt „ecstasy”, la preţul de 150 de lei, unei persoane care, în realitate, era colaborator autorizat, sub supravegherea unui investigator sub acoperire", arată anchetatorii. În urma raportului tehnico-ştiinţific întocmit de specialiştii din cadrul Laboratorului Central de Analiză şi Profil al Drogurilor, a rezultat faptul că cele trei comprimate, care aveau logo-ul Yin-Yang, conţineau substanţe care sunt considerate droguri de mare risc. Acelaşi bărbat i-a vândut ofiţerului sub acoperire, în 20 februarie, trei comprimate rotunde de culoare albastră, cu logo-ul Rolex Crown, care conţineau amfetamină şi clorofenilpiperazină. "Ulterior, la data de 15 martie 2014, a fost depistat de lucrătorii din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmerie a Municipiului Bucureşti, în timp ce se afla într-o sală de evenimente situată în Bucureşti, unde vindea trei comprimate ecstasy. Asupra lui au fost găsite alte opt comprimate cu logo-ul Rolex Crown. Totodată, jandarmii au găsit, împrăştiate pe jos, alte 40 de comprimate rotunde de culoare galbenă, cu logo-ul Smiley, aruncate de inculpat", mai menţionează DIICOT. Bărbatul, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc în formă continuată, va fi dus la Tribunalul Bucureşti, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.