Rolling Stones a produs melodii foarte bune sub influenţa drogurilor

Mick Jagger spune că unele dintre cele mai bune melodii ale trupei Rolling Stones au fost compuse când membrii acesteia se aflau sub influenţa drogurilor, respingând astfel ideea că impactul stupefiantelor asupra formaţiei ar fi fost unul negativ. ”Era o perioadă când toată lumea lua multe droguri, era la modă, dar am muncit şi foarte mult, era o atmosferă de petrecere. Erau mulţi vizitatori, multe droguri în jurul nostru, dar am făcut multe melodii bune, cu toate astea”, a explicat Mick Jagger. Formaţia britanică The Rolling Stones a fost înfiinţată în anul 1962, Mick Jagger fiind vocalistul trupei şi unul dintre compozitori, alături de Keith Richards. În anii \'60-\'70, toţi membrii formaţiei s-au lăsat pradă consumului de droguri.