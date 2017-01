Rolling Stones a susţinut primul concert în Marea Britanie, după 30 de ani

Duminică seară, trupa rock Rolling Stones a susţinut primul concert într-un festival de muzică din Marea Britanie, după o pauză de mai bine de 30 de ani şi a concertat în faţa a peste 60.000 de fani, în închiderea festivalului Isle of Wight. Concertul a durat două ore şi face parte din turneul european al trupei. Membrii Rolling Stones au susţinut în faţa publicului duete cu Amy Winehouse şi Paolo Nutini, au inclus în recital şi hiturile lor vechi “Satisfaction”, “Sympathy of the Devil” şi “Brown Sugar”, dar au cîntat şi piese de pe noul lor album, “A Bigger Bang”.

“Este oarecum ciudat pentru noi”, a spus chitaristul Keith Richards, pentru Virgin Radio. “Să revii acasă este întotdeauna un pic mai special”, a mai spus acesta. Trupa Rolling Stones nu a mai concertat în Marea Britanie din 1976 şi se pregăteşte să mai susţină recitaluri în Serbia, Rusia, Olanda, Germania, Franţa, Spania, Elveţia şi Scandinavia, în turneul “A Bigger Bang”. The Rolling Stones vor cînta şi la Bucureşti, pe stadionul Lia Manoliu, pe 17 iulie.