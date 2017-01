Rolling Stones au făcut senzaţie la deschiderea Berlinalei

Membrii trupei Rolling Stones, invitaţi de onoare la cea de-a 58-a ediţie a Berlinalei, au făcut furori la deschiderea festivalului, joi, cînd a fost prezentat în avanpremieră mondială documentarul “Shine a Light”, filmul pe care Martin Scorsese l-a dedicat veteranilor britanici. 21 de titluri din lumea întreagă sînt în competiţie pentru prestigiosul Urs de Aur care va fi decernat la închiderea festivalului (7 - 17 februarie). Prezenţa lui Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts şi Ron Wood la proiecţia de gală a documentarului “Shine a Light”, în afara competiţiei, în avanpremieră mondială, joi seară, a provocat o adevărată febră. Membrii trupei Rolling Stones au participat alături de Martin Scorsese la o conferinţă de presă, consacrată acestui documentar, care îmbină interviuri cu imagini de arhivă şi este realizat prin intermediul unui număr impresionant de 16 camere video. Regizorul Martin Scorsese, recompensat cu un premiu Oscar, anul trecut, a reuşit să surprindă momente intime şi unghiuri necunoscute, rar văzute pînă în prezent. Filmul “Shine a Light”, primit cu căldură de presă, include imagini înregistrate în timpul a două concerte pe care membrii trupei Rolling Stones le-au susţinut la Beacon Theatre din New York, la sfîrşitul anului 2006. La aceste concert au fost invitate staruri precum Jack White de la White Stripes, Christina Aguilera şi Buddy Guy.

La Berlinală, care anul acesta va fi mai mult muzicală decît politică, vor mai fi proiectate alte cîteva producţii dedicate unor staruri din lumea muzicii, precum cîntăreaţa de rock Patti Smith, Crosby, Stills, Nash & Young. În plus, vedeta Bollywood-ului, Shah Rukh Khan, va prezenta în cadrul festivalului filmul “Om Shanti Om”. După rock şi paietele starurilor de pe covorul roşu, competiţia a început, vineri, cu două filme: “In Love We Trust”, în regia chinezului Wang Xiaoshuai, care prezintă lupta unei mame pentru salvarea fiului ei bolnav de cancer şi “There Will be Blood”, în regia americanului Paul Thomas Anderson. Filmul este o adaptare a romanului “Petrolul”, scris de Upton Sinclair, o poveste despre viaţa unui miner sărac ce ajunge unul dintre magnaţii petrolului în SUA începutului de secol XX. Pelicula beneficiază de interpretarea magistrală a lui Daniel Day-Lewis, care pentru acest rol a fost nominalizat la Oscar.

Ca şi Cannes şi Veneţia, celelalte două principale festivaluri de cinema europene, Berlinala pune accent pe strălucirea hollywoodiană: Julia Roberts face parte din distribuţia tragediei familiale “Fireflies in the Garden”, în timp ce Scarlett Johansson şi Natalie Portman joacă rolul a două surori care se luptă pentru a cîştiga favorurile regelui Henric al VIII-lea, în “The Other Boleyn Girl”. Isabella Rossellini va fi prezentă la Berlinală în calitate de regizor, pentru a prezenta nişte scurtmetraje despre viaţa sexuală a insectelor, “Green porno”. Penelope Cruz vine cu “Elegy”, o producţie inspirată dintr-un roman de Philip Roth, în timp ce cîntăreaţa americană Madonna va prezenta - în secţiunea paralelă Forum - primul său film, “Filth and Wisdom”. Michel Gondry, cel mai american dintre cineaştii francezi (“Strălucirea eternă a minţii neprihănite”, 2004), va închide Berlinala prin prezentarea în afara competiţiei a filmului “Soyez sympas, rembobinez”, cu Jack Black şi Mia Farrow. Juriul Berlinalei este prezidat de regizorul franco-grec Costa-Gavras, el însuşi recompensat cu un premiu Ursul de Aur, în 1990, pentru “Music Box”, cu Jessica Lange.

Filmele “Tîrziu” de Paul Negoescu şi “O zi bună de plajă” de Bogdan Mustaţă au fost selecţionate în competiţia de scurtmetraje a festivalului. De asemenea, proiectele “Aurora” de Cristi Puiu (Mandragora Film) şi “Outskirts”/ “Periferic” de Anatol Reghintovschi (Saga Film) sînt selecţionate la Berlinale Co-production Market, una dintre cele mai importante pieţe de proiecte de film, iar producătorul de film Ada Solomon este membru în juriul competiţiei de filme de scurtmetraj. Actriţa Anamaria Marinca, aplaudată de critici pentru rolul din “4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile”, este reprezentanta României în programul Shooting Stars al Berlinalei. Filmele “Trafic” şi “Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii” de Cătălin Mitulescu, “Canton” de Constantin Popescu şi “Duhul aurului” de Dan Piţa, vor fi proiectate la Berlin, în programul Filme româneşti de ieri şi de azi, derulat în perioada 31 ianuarie - 27 februarie.