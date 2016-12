Rolul fructelor

Datorită conţinutului mare de apă, fructele reprezintă unele dintre cele mai sănătoase alimente pentru corpul omenesc. “Au un conţinut foarte scăzut în grăsimi şi calorii, aşa că pot fi consumate şi în cantităţi mai mari. Datorită conţinutului de antioxidanţi, se recomandă cinci porţii pe zi, asigurând astfel prevenirea bolilor cronice, a cancerelor ş.a.”, a explicat şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate, din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, totodată şi master European Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, dr. Loti Popescu. Sucurile de fructe sunt surse bune de vitamina C, dar nu conţin fibre. Medicul şef spune că fructele uscate conţin un număr mare de vitamine A, B şi minerale (potasiu, fosfor, fier, dar şi fibre). Ea prezintă, pe scurt, ce conţin câteva dintre fructe şi cine beneficiază de calităţile lor. De exemplu, merele sunt bogate în vitamina C şi fibre solubile; beneficiază: sistemul imunitar, sistemul digestiv, inimă şi circulaţia, oasele şi muschii. Perele sunt bogate în potasiu şi fibre solubile; beneficiază: sistemul digestiv, inima şi circulaţia. Prunele sunt bogate în potasiu; beneficiază: sistemul digestiv, inima şi circulaţia. Cireşele sunt bogate în vitamina C şi bioflavonoizi; beneficiază: sistemul imunitar, oasele şi muşchii, sistemul excretor. Caisele sunt bogate în betacaroten şi fier; beneficiază: sistemul imunitar, sistemul digestiv, pielea, părul şi ochii, sistemul reproducator. Nectarinele şi piersicile sunt bogate în vitmina C şi fier; beneficiază: sistemul digestiv, inima şi circulaţia, sistemul nervos, sistemul reproducător.