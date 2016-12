După ce ieri, şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate, din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, totodată şi master European în Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, dr. Loti Popescu, a explicat, pe scurt, care este rolul fructelor în alimentaţia de zi cu zi, astăzi, vorbeşte despre rolul legumelor în alimentaţie. Medicul şef spune că morcovii, care sunt bogaţi în betacaroten, au un rol important în sistemul imunitar, sistemul digestiv, piele, păr şi ochi, dar şi inimă şi circulaţie. Cartofii, bogaţi în fibre, vitaminele B (complex), vitamina C, joacă un rol important în sistemul digestiv, inimă şi circulaţie, sistemul nervos, oase şi muschi. Ridichile negre sunt, de asemenea, bogate în vitamina C, vitamina A, puţine fibre şi cantităţi mici de minerale, astfel că au un rol important în sistemul imunitar, piele, păr şi ochi. Sfecla roşie este bogată în carotenoide şi acid folic (frunzele conţin betacaroten şi alte carotenoide, acid folic, potasiu, puţin fier şi vitamina C), astfel că are un rol important pentru sistemul imunitar, sistemul digestiv, inimă şi circulaţie, sistemul nervos, sistemul reproducător. Păstârnacul - bogat în fibre, acid folic şi potasiu, vitamina E şi urme de minerale şi vitamine B - este numai bun pentru sistemul digestiv, dar şi cel nervos. Napii sunt şi ei renumiţi în conţinutul bogat de vitamina C şi fibre, dar şi calciu, fosfor, potasiu, vitaminele B, aşa că vin în ajutorul sistemului imunitar, oaselor şi muşchilor, sistemului respirator. Ridichile sunt bogate în potasiu şi sulf, au puţin calciu, însă au vitamina C, acid folic şi seleniu, ele venind astfel în ajutorul sistemului imunitar, sistemului digestiv şi celui respirator. Avocado - bogat în potasiu şi vitamina E, vitamina B6, vitamina A, grăsimi cu substanţe antifungice şi antibacteriene - este indicat pentru sistemul imunitar, piele, păr şi ochi, inimă şi circulaţie, sistemul nervos, sistemul reproducător. Ardeiul gras - bogat în vitaminele A şi C, acid folic, fibre, potasiu - este de asemenea renumit ca fiind un ajutor important pentru sistemul imunitar, piele, păr şi ochii, inimă şi circulaţie.