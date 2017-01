Roma antică va putea fi vizitată virtual

Roma antică, aşa cum arăta în anul 320 e.n., cu Arcul lui Constantin şi Colosseumul, va putea fi vizitată virtual de utilizatorii serviciului Google Earth. Reconstrucţia virtuală Romei antice pe platforma Google Earth le permite utilizatorilor să se plimbe prin Colosseum, să meragă la Ludus Magnus, şcoala unde se antrenau gladiatorii sau să treacă pe sub Arcul lui Constantin. Modelul 3D al Romei antice include un ansamblu de 6.700 de clădiri, care potrivit arheologilor ar fi existat în anul 320. Mai tîrziu, sub conducerea împăratului Constantin I, populaţia Romei a crescut considerabil, la peste un milion de locuitori, ceea ce a transformat oraşul în cea mai mare metropolă a lumii. Doar Londra, în perioada victoriană, a fost prima capitală care a reuşit să depăşescă numărul de locuitori ai Romei.

Proiectul a fost realizat de Google în colaborare cu societatea Past Perfect Productions şi organizaţia Rome Reborn Project. Grafica pentru computer se bazează pe un model referenţial, Plastico de Roma Antica, machetă care a fost realizată de arheologi în perioada 1933-1974 şi care este găzduită de Muzeul Civilizaţiei Romane din Roma. Dintre clădirile care apar pe machetă, doar 300 au rezistat pînă astăzi. ”Proiectul acesta este continuare a cinci secole de muncă de cercetare realizată de arhitecţi, artişti şi savanţi, încă din perioada Renaşterii, care au încercat să restaureze ruinele oraşului antic prin cuvinte, hărţi sau imagini. Parteneriatul cu Google Earth este încă un pas făcut pentru realizarea unei maşini virtuale a timpului pe care copiii şi nepoţii noştri o vor putea folosi pentru a studia istoria Romei antice”, a declarat Bernard Frischer, director al Institute of Advanced Technology in the Humanities la Universitatea din Virginia şi director al organizaţiei Rome Reborn Project.

Roma este primul oraş antic care poate fi văzut în imagini 3D pe Google Earth. Peste 400 de milioane de persoane au descărcat hărţi de pe platforma Google Earth, de la lansarea sa, în 2005. Această aplicaţie specială cu imagini din Roma antică este dedicată studenţilor, istoricilor sau persoanelor care sînt interesate în mod special de acest oraş. Alături de imagini, vizitatorii oraşului virtual vor beneficia şi de informaţii despre peste 250 de locaţii identificate în Roma din acea perioadă. Informaţiile sînt accesibile în mai multe limbi de circulaţie internaţională. ”Este o şansă extraordinară de a împărtăşi măreţia Romei antice şi, totodată, un exemplu excelent despre cum noile tehnologii pot veni în ajutorul istoriei, arheologiei şi identităţii culturale”, a declarat Gianni Alemanno, primarul Romei.