Român condamnat pentru proxenetism, cel mai căutat infractor din Europa

Un român din județul Tulcea, dat în urmărire internațională încă din 2011 pentru proxenetism, este, duminică, cel mai căutat infractor din Europa în cadrul unei campanii a Europol prin care un clip de prezentare cu bărbatul a fost pus în deschiderea listei celor mai căutați fugari.

Ionel Silvestru, din Măcin județul Tulcea, este prezentat, duminică, pe lista Europe’s Most Wanted - www.eumostwanted.eu, printr-un clip video postat pe pagina de deschiderea a site-ului. Acesta este fugarul român propus de autoritățile din țara noastră pentru campania Europol din luna decembrie, campanie prin care în fiecare zi a lunii câte un fugar din fiecare țară parteneră este prezentat, pe platforma www.eumostwanted.eu, drept mai căutat infractor din Europa.

Potrivit Europol, campania, ce poartă numele " It's the most wonderful time of the year..to lock up these criminals" (n.r.- E cea mai frumoasă perioadă din an...pentru a-i închide pe acești infractori) a fost lansată pe această platformă, care are o aplicație ce permite tuturor cetățenilor să ofere informații utile, pentru "a face străzile din Europa mai sigure de sărbători".

Ionel Silvestru este dat în urmărire internațională încă din anul 2011. În 2015 a fost găsit vinovat și condamnat la 12 ani de închisoare, de Curtea de Apel Iași, pentru proxenetism, trafic de minori și trafic de persoane.

Între 2004 și 2010, fugarul a racolat zeci de fete, multe dintre ele minore, pe care mai apoi le-a trimis în cluburi din Spania și Marea Britanie, unde le-a obligat să se prostitueze, au declarat reprezentanți ai Poliției Române pentru MEDIAFAX. Victimele erau racolate din zona orașelor Hârlău și Măcin, de pe urma lor reușind să obțină beneficii de peste jumătate de milion de euro, au mai precizat sursele citate.

Lista celor mai căutați oameni din Europa cuprinde peste 60 de persoane, atât condamnați, cât și suspectați că ar fi comise infracțiuni grave sau acte de terorism în Europa. Potrivit Europol, din ianuarie când a fost a fost lansată platforma www.eumostwanted.eu și până în prezent, au fost prinși 24 astfel de fugari, nouă dintre aceștia fiind arestați după informații primite de la cetățeni sau după ce au fost mediatizați în presă.

Unul dintre aceștia este Gregorian Bivolaru. Prinderea liderului MISA a fost posibilă cu informații primite de autorități, la puțin timp după ce fotografia acestuia a apărut pe portal.

Campania "It's the most wonderful time of the year..to lock up these criminals" (n.r.- E cea mai frumoasă perioadă din an...pentru a-i închide pe acești infractori) se va încheia pe 23 decembrie.