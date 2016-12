Roman Polanski primeşte trei euro pe zi în închisoare

Cineastul franco-polonez arestat sîmbătă, la Zurich, este închis într-o celulă austeră şi primeşte cinci franci elveţieni (aproximativ trei euro) pe zi, drept bani de buzunar, potrivit presei elveţiene de miercuri. ”L-am întîlnit în afara celulei sale”, a declarat Marek Wieruszewski, consulul ambasadei Poloniei la Berna, citat de cotidianul elveţian ”Le Matin”. ”Ne-a spus că nu îi lipseşte nimic şi că este bine tratat. Acest lucru nu înseamnă, însă, că este mulţumit cu situaţia lui actuală”, a adăugat aceeaşi sursă. Potrivit acestui cotidian din Lausanne, renumitul regizor, în vîrstă de 76 de ani, dispune de o celulă austeră, în care se află o masă, un pat, un dulap, o chiuvetă, o toaletă şi un televizor. Numele închisorii a rămas însă secret. Surse din justiţia elveţiană au declarat că Roman Polanski este închis într-una dintre cele nouă închisori din cantonul Zurich, dar, la cererea cineastului, locul său de detenţie nu a fost făcut public. Personalul din penitenciar i-a înmînat deja uniforma pe care trebuie să o poarte şi îi alocă zilnic trei euro drept bani de buzunar. Micul dejun, servit în celulă, este compus din cafea, pîine, unt şi dulceaţă, iar prînzul este servit în sala de mese. Seara, deţinuţii primesc la cină pîine şi brînză. Roman Polanski are dreptul la o oră de plimbare pe zi în curtea penitenciarului. El are acces la un telefon fix, iar soţia lui, actriţa Emmanuelle Seigner, are dreptul să îl viziteze o oră pe săptămînă, a explicat consulul polonez de la Berna.

Regizorul a fost arestat sîmbătă, pe aeroportul din Zurich, pe cînd se pregătea să participe la festivalul de film din oraşul elveţian, care i-a oferit un premiu pentru întreaga activitate. La sosirea pe aeroport, el a fost anunţat că un mandat de arestare internaţional pe numele său a fost emis de autorităţile judiciare americane. În virtutea unui tratat între cele două ţări, autorităţile din SUA dispun de un interval de 40 de zile pentru a prezenta Elveţiei o cerere oficială de extrădare, acest termen putînd fi prelungit cu încă 20 de zile. Roman Polanski are posibilitatea de a face apel în toate fazele acestei proceduri. Cineastul franco-polonez a refuzat, luni, prin intermediul avocatului său, să fie extrădat în SUA, printr-o procedură simplificată. Totodată, avocaţii săi au depus marţi o cerere de punere în libertate, pe care Tribunalul Penal Federal din Bellinzone o examinează în aceste zile.

Autorităţile americane îl urmăresc pe regizor de peste 30 de ani, după ce acesta a fugit din SUA, în 1978, înainte de a se da sentinţa într-un proces în care era acuzat că ar fi întreţinut relaţii sexuale ilegale cu o fată de 13 ani. Samantha Geimer, adolescenta cu care Roman Polanski a avut relaţii sexuale ilegale în 1977 şi care în prezent are 45 de ani şi este mamă a trei copii, a cerut, de altfel, justiţiei americane să renunţe la acuzaţiile aduse cineastului, pentru ca acest capitol din viaţa ei să se încheie. Femeia şi-a retras plîngerea împotriva cineastului în urma unei înţelegeri. Polanski s-a aflat iniţial sub incidenţa mai multor capete de acuzare, inclusiv cele de viol şi corupere prin administrare de droguri. În mărturia pe care a depus-o în timpul procedurii de anchetare, cineastul a declarat că este vinovat doar de întreţinere de raporturi sexuale cu o minoră. Polanski a petrecut 42 de zile în închisoarea din California, pentru evaluare psihiatrică, şi a părăsit SUA înainte de formularea sentinţei, mutîndu-se în Franţa. Puternic dezaprobat de presa americană, cineastul franco-polonez nu s-a mai întors niciodată în SUA, nici măcar atunci cînd a cîştigat premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, în 2003, pentru filmul ”Pianistul”, cu Adrien Brody în rolul principal.