Român scăpat din „infernul algerian”

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, vineri, eliberarea unui cetăţean român care a fost ţinut ostatic pe o platformă petrolieră din Algeria. MAE mai informează că, în seara zilei de 18 ianuarie 2013, ministrul român al Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, a avut o convorbire telefonică cu omologul său algerian, Mourad Medelci. În prezent, românul se află în siguranţă, la sediul ambasadei României la Alger. MAE a trimis doi consuli la Alger, ca să se ocupe de repatrierea românului.

Românul şi doi filipinezi angajaţi ai companiei nipone JGC care operează pe platforma petrolieră din Algeria vizată de islamişti sunt în siguranţă, anunţase, vineri, compania japoneză. În total, JGC are 78 de angajaţi în Algeria, dintre care 17 japonezi. În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi 61 de angajaţi străini, doar despre român şi cei doi filipinezi a fost confirmat faptul că s-ar afla în siguranţă, în timp ce situaţia celorlalţi rămâne încă necunoscută. Compania niponă a precizat că a reuşit să intre în contact cu doar trei dintre cei 17 salariaţi japonezi din Algeria. ”În privinţa celorlalţi 14 există informaţii contradictorii şi nu putem să le confirmăm situaţia”, a precizat un purtător de cuvânt al JGC. Ştirea despre românul eliberat în Algeria a fost anunţată şi de agenţiile de presă Kyodo şi AFP.

Mai multe state au anunţat, vineri, că au luat legătura cu cetăţenii lor eliberaţi în Algeria, printre acestea Franţa, Marea Britanie, SUA sau Austria. Vineri, serviciile de securitate algeriene au anunţat că operaţiunea lansată joi de armată a evitat un dezastru şi a permis eliberarea a sute de ostatici, în majoritate algerieni, dar şi cetăţeni străini. Aceştia au fost capturaţi miercuri, de un comando islamist, la complexul de exploatare a gazelor naturale In Amenas, în Sahara algeriană. Surse ale securităţii algeriene au indicat că armata caută o soluţie paşnică la criza ostaticilor şi, în acest sens, a început negocieri cu răpitorii. Aproape 640 de ostatici, 573 algerieni şi 66 cetăţeni străini, peste jumătate din străinii capturaţi miercuri, au fost puşi în libertate şi vineri continua încercuirea obiectivului de către forţele algeriene. Aproximativ 60 de străini continuau să fie daţi dispăruţi în cea de-a treia zi a crizei ostaticilor în Algeria. Un bilanţ exact al acţiunii începute miercuri nu poate fi cunoscut, deoarece mulţi angajaţi străini se ascund încă în incinta complexului. Combatanţii islamişti continuă să deţină controlul asupra obiectivului energetic, unde mai există ostatici. Joi seară, unele surse media se grăbiseră să anunţe încheierea crizei ostaticilor.

REPROŞURI ŞI NEGOCIERI Iniţial, autorităţile algeriene au anunţat reţinerea de către o grupare islamistă a cel puţin 41 cetăţeni străini din minim zece ţări, la In Amenas. Cancelariile unor ţări cu cetăţeni ostatici în Algeria au reproşat Algerului că nu au fost anunţate în legătură cu acţiunea militară de joi. Vineri a fost închisă instalaţia petrolieră In Amenas, pentru a evita riscul de explozie. Pe de altă parte, au început negocieri între autorităţile algeriene şi răpitori. Un comando islamist care a afirmat că provine din Mali a revendicat operaţiunea iniţiată miercuri la In Amenas. Islamiştii cer retragerea forţelor franceze în Mali, care luptă alături de trupe guvernamentale pentru neutralizarea şi oprirea înaintării spre Bamako a combatanţilor islamişti, care deţin controlul asupra nordului ţării africane.

Secretarul american al Apărării, Leon Panetta, a anunţat vineri, la Londra, că SUA şi Marea Britanie cooperează pentru rezolvarea crizei ostaticilor. Panetta i-a avertizat pe combatanţii islamişti că ”nu va mai exista niciun sanctuar pentru terorişti niciunde în lume”. La discuţiile pe care Leon Panetta le-a avut la Londra cu premierul britanic, David Cameron, au fost examinate ultimele evoluţii în Mali şi în Algeria.